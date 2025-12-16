Le cinque elezioni che nel 2026 potrebbero condizionare il futuro della politica mondiale e della democrazia

Nessuno può confutare il fatto che il mondo sia entrato in una nuova era geopolitica.

L’ottimismo che ha generato la fine della Guerra Fredda, con le sue aspettative di vedere la democrazia liberale diffondersi in tutto il mondo, oggi appare quasi ingenuo.

Attualmente i leader populisti stanno vincendo sempre più elezionifacendo temere l’erosione delle norme democratiche.

La traiettoria di questa nuova era è ancora tutta da definire, ma per gli osservatori parte di essa sarà determinata dalla forza militare.

La Russia sta conducendo contro i suoi vicini sia guerreconvenzionali che ibride. Con l’aiuto più o meno esplicito di altri regimi autocratici come Cina, Corea del Nord e Iran, sta riuscendo a rafforzare il suo arsenale militare in una continua e logorante sfida con l’Occidente.

Ma, sebbene la forza militare rimarrà un elemento chiave nella competizione geopolitica, le elezioni rimangono la principale forza propulsiva nella storia delle democrazie.

Tenendo questo a mente, cinque elezioni che avverranno nel prossimo anno potrebbero avere un certo impatto sugli affari globali e andranno monitorate con la speranza di cogliervi segnali nella capacità di recupero della democrazia,e capire quali saranno gli elementi che guideranno il comportamento degli elettori.

Stati Unitinovembre 2026: elezioni di metà mandato per il Congresso

Non possiamo nascondere che nessuno Stato esercita sul mondo un’influenza pari a quella degli Stati Uniti.

Durante il suo primo anno del suo secondo mandato, il Presidente Donald Trump ha avviato una serie di politiche che mettono in piena luce il potere degli Stati Uniti, interrompendo il commercio globale, interferendo con lo stato di diritto di altri Paesi, sconvolgendo alcune alleanze per rafforzare selezionate amicizie, seminando il terrore tra gli immigrati e aggravando le divisioni interne al suo stesso Paese.

La ferma presa di Trump sul Partito Repubblicano gli conferisce il controllo di due rami del governo, e i giudici ideologicamente allineati formano la maggioranza alla Corte Suprema.

Finora ha esercitato quello che a molti è apparso come un potere illimitato. Ma questa libertà di azione potrebbe non essere così scontata.

Il tasso di gradimento di Trump sta calando, e la pessima performance del suo Partito nelle elezioni di metà mandato tenutesi il mese scorso ha leggermente allentato il suo controllo sul GOP.

Me anche se riuscisse a mantenere il Partito sotto controllo, le elezioni di metà mandato del prossimonovembre potrebbero modificare il controllo del Congresso, andando a sconvolgere il panorama politico del Paese, con ampie ripercussioni anche a livello mondiale.

Un Congresso controllato dai Democratici potrebbe opporsi agli ordini esecutivi che Trump ha ampiamente usato finora per governare, in particolare per quanto riguarda i dazi.

Con le crescenti prove di corruzione nella sua Amministrazione, potrebbe persino trovarsi ad affrontare per la terza volta un impeachment: vengono sempre più a galla casi sotto investigazione, soprattuto per tutto ciò che riguarda “amici”, “affari”, conflitto di interessi, Ai e bitcoins.

Ungheria aprile 2026: Elezioni parlamentari

Gli elettori ungheresi sceglieranno un nuovo Parlamento entro aprile, e quando lo faranno, il Primo Ministro più longevo del Paese, Viktor Orban, potrebbe perdere il suo posto.

Orban, che ha ricoperto la sua carica da Premier per 19 anni, è diventatoper le forze politiche antiliberali del mondo democratico un modello di ispirazione.

Ha usato la sua importante maggioranza in Parlamento e potenti alleati tra le élite dí imprenditoriali del Paese per creare un terreno di gioco decisamente sbilanciato, con una sapiente regia che lo ha portato a mantenere il potere e indebolire l’opposizione senza sbagliare una mossa.

Dai tribunali che ha manipolato ai media acquistati dai suoi alleati, Orban ha minato il sistema, modellando il potere dello Stato a suo vantaggio politico.

Ma secondo gli osservatori, questa volta l’opposizione sembra che stia per rovesciare l’autocrate radicato da troppo tempo.

Un suo ex alleato, Peter Magyar, si è rivoltato contro di lui, riuscendo a focalizzare l’attenzione della gente sulle difficoltà economiche e sulla corruzione, entrambe cresciute in modo esponenzialmente sotto Orban.

Il vantaggio di Magyar nei sondaggi si mantiene stabile a meno di cinque mesi dalle elezioni.

Se Orban cadesse, sarebbe un segnale importante sia per scoraggiare chi cerca di imitarlo, sia per rafforzare la speranza degli oppositori nei regimi forti.

Israele Ottobre 2016: Elezioni parlamentari

Benjamin Netanyahu è un altro Primo Ministro che ha servito il suo Paese molto più a lungo dei suoi predecessori.

Maestro della sopravvivenza politica, è riuscito a rimanere al potere anche se ampie fette dell’elettorato gli si sono opposte quando ha portato partiti di estrema destra nel suo governo.

Le carte in tavola sono cambiate per lui il 7 ottobre del 2023, quando Hamas ha lanciato l’attacco più letale e traumatico nella storia di Israele.

La furia che ha scatenato la guerra di Israele a Gaza e la devastazione che ne è derivata l’hanno isolato diplomaticamente.

Ma gli israeliani sono stati molto più critici sul fatto che Netanyahu abbia abbassato la guardia prima dell’attacco del 7 ottobre, nonostante i segnali di crescente minaccia da parte di Hamas, e abbia successivamente continuato la guerra per placare i Partiti di estrema destrada cui dipende la sua coalizione, quando qualcuno pensava che avrebbe potuto raggiungere un accordo prima per far liberare da Hamas gli ostaggi israeliani detenuti dal 7 ottobre.

Anche l’attacco di Netanyahu alla magistratura israeliana prima della guerra ha incontrato una forte opposizione, visto come un tentativo di evitare la responsabilità per le accuse di corruzione che attualmente affronta.

Con tutto quello che è successo sotto la guida di Netanyahu, molti pensavano che non sarebbe sopravvissuto una volta finita la guerra e indette nuove elezioni.

Ma oggi, a meno di un anno da elezioni che sono inderogabili, sembra ancora una volta che Netanyahu ce la farà.

Certo, rimane molto impopolare. Un sondaggio di ottobre ha rilevato che il 64% degli israeliani pensa che dovrebbe dimettersi subito o al massimo finita la guerra a Gaza. Ma i sondaggi elettorali, molto più complessi per via delle politiche di coalizione che riflettono, mostrano che né l’attualecoalizione di governo di Netanyahu né l’opposizione siano in chiaro vantaggio.

Il dramma del 7 ottobre è anche un grave danno politico per Netanyahu in uno Stato dove gli elettori danno la priorità alla sicurezza.

A suo favore, tuttavia, Netanyahu ha anche presieduto operazioni che hanno devastato quella che era la minaccia più immediata per Israele, l’Hezbollah libanese, e hanno respinto la minaccia più pericolosa, il programma nucleare iraniano.

Poi c’è l’incognita legale. Come accennato, il Premier israeliano deve affrontare diversi procedimenti per una serie di accuse di corruzione. Ma Netanyahu ha anche appena richiesto la grazia al Presidente israeliano, facendo eco alla richiesta fatta dal Presidente americano Trump quando si è presentato davanti alla Knesset israeliana nel periodo delle trattative per il cessate il fuoco.

Molti osservatori ritengono che la soluzione salomonica potrebbe essere la grazia in cambio del potere.

Se Netanyahu lasciasse la scena, un nuovo governo israeliano potrebbe iniziare a ricostruire la logorata reputazione del Paese e persino riavvicinarsi con i palestinesi, aprendo la porta all’espansione degli Accordi di Abramo e la possibilità di migliorare la stabilità in quella regione perennemente in affanno.

Viceversa, un’altra vittoria per Netanyahu consoliderebbe, almeno per il prossimo futuro, lo stallo tra israeliani e palestinesi.

Maggio 2026: elezioni Presidenziali in Colombia

Quando Gustavo Petro, ex guerrigliero di sinistra e sindaco di Bogotà, è diventato Presidente a metà del 2022, molti colombiani temevano che avrebbe seguito le orme di altri leader di sinistra in America Latina, che dopo essere stati eletti democraticamente hanno iniziato a riscrivere le Costituzioni dei loro Paesi per rimanere in carica a tempo indeterminato.

Ma quattro anni dopo, la Costituzione colombiana permette ancora un solo mandato Presidenziale, e i colombiani a maggio sceglieranno il loro prossimo Presidente.

Sebbene la presidenza di Petro non abbia realizzato molte delle promesse, e sebbene rimanga una figura non molto popolare, la competizione per la presidenza suggerisce che la sua coalizionePactoHistorico possa rimanere al potere, anche se è ancora presto per avere dati abbastanza sicuri.

Tuttavia, emerge un dato interessante dalla politica colombiana di oggi, e più in generale promettente per l’intera regione, ed è il fatto che sempre più colombiani si definiscono centristi più che di destra o di sinistra.

Come abbiamo scritto in un nostro precedente articolo link articolo Sudamerica che pende sempre più a destra , l’America Latina oscilla facilmente da un estremo all’altro, dall’estrema sinistra all’estrema destra.

Se un candidato centrista prendesse l’incarico e gestisse un mandato di successo, potrebbe segnare un cambiamento positivo con la possibilità di influenzare elettori oltre la Colombia.

Nel frattempo, Petroaffronta i fulmini lanciati di Trump. I due Presidenti si sono scortati quasi subito dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, e con l’aumento delle tensioni tra Stati Uniti e il vicino Venezuela, il Paese è sotto grande pressione.

Ucraina: la grande incognita

Prima che la Russia lanciasse la sua offensiva sull’Ucraina ormai quasi tre anni fa, il Paese era proiettato verso le elezioni Presidenziali previste per la primavera del 2024.

Ma quando è iniziata la guerra, Kiev ha legittimamente dichiarato la legge marziale, durante la quale per leggeCostituzionalenon possono essere indette elezioni.

In ogni caso, qualsiasi elezione sarebbe quasi impossibile vista l’occupazione di ampie aree di territorio nel sud e sud-est del Paese.

Ma, nel momento in cui la guerra finirà e la legge marziale verrà revocata, la campagna elettorale subirà un’accelerazione importante.

Le elezioni parlamentari si potranno tenerne dopo 60 giorni e quelle Presidenziali 30 giorni dopo queste ultime.

Molto del futuro dell’Ucraina del dopoguerra è un’incognita. Il Presidente Volodymyr Zelenskyy, il cui cerchio ristretto è ora impantanato in uno scandalo di corruzione, si ricandiderà? Vincerà se lo farà? La Russia riuscirà ad influenzare le elezioni (perché non dovrebbe provarci?)?

Chi finirà per guidare l’Ucraina e come la nuova amministrazione di Kiev si relazionerà con la Russia, Trump e l’Europa sono questioni capitali non solo per l’Ucraina, ma per l’Europa e per il mondo intero.

Prima del 2022, la politica ucraina attirava poca attenzione a livello globale, ma la prossima volta che gli ucraini voteranno gli occhi di tutti saranno puntati su di loro.

Ovviamente altre elezioni si terranno nel 2026. Ma, per gli osservatori sono probabilmente quelle appena esaminate quelle che influenzeranno un futuro molto incerto livello globale, in un momento di cambiamenti, violenze, polarizzazione e riallineamenti che necessiterebbe invece un po’ più di certezze.