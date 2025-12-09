Paramount rilancia un’offerta per Warner Bros

Pare che Paramount sia tutt’altro che rassegnata alla perdita di Warner Bros. Discovery: la società, che ora fa parte di Skydance, guidata da David Ellison figlio del multimiliardario co-fondatore di Oracle, ha proposto agli azionisti di Warner un’offerta che ritiene migliore rispetto a quella da 82,7 miliardi, peraltro già approvata e sottoscritta dal consiglio di amministrazione, fatta da Netflix. Lo ha riportato nelle scorse ore la CNN; per contesto, è importante osservare che Skydance aveva già provato a comprare Warner, ma con un’offerta che Warner aveva definito troppo bassa.

Sempre secondo la CNN, Paramount accusa il management di non aver consultato adeguatamente gli azionisti prima di dare il via libera a Netflix. “Gli azionisti WBD meritano l’opportunità di valutare la nostra proposta superiore, interamente in contanti”, ha dichiarato Ellison. L’offerta del gruppo sarebbe pari a 30 dollari per azione, ed è tutta in contanti, laddove Netflix ha offerto 27,75 dollari per azione, in parte in contanti e in parte in azioni. “Riteniamo che il consiglio stia perseguendo un accordo inferiore”, ha aggiunto Ellison.

La questione rischia di non essere solo economica, ma anche e soprattutto politica, oltre che burocratica. L’operazione Netflix–Warner Bros è già sotto esame delle autorità antitrust, e lo stesso presidente Donald Trump ha lasciato intendere che l’accordo potrebbe essere un problema, definendolo anti-competitivo e un pessimo affare per Hollywood. Ellison, per contro, avrebbe un’influenza più positiva su Trump, grazie ai buoni rapporti personali e di affari che l’attuale presidente USA ha storicamente con il padre Larry.

Per contro, Netflix ritiene che il valore complessivo del suo accordo (che, ricordiamo, è già stato firmato ed è ufficiale) superi l’offerta di Paramount grazie alla prevista scissione degli asset via cavo di Warner Bros Discovery, che dovrebbe incrementare il valore per gli azionisti nel medio periodo. In ogni caso, anche con il via libera delle autorità, il completamento di questa operazione non è atteso prima della fine del 2026, dopo la separazione di Discovery Global.

Oltre ai numeri, Paramount ha attaccato direttamente la proposta concorrente. Secondo il gruppo, l’accordo con Netflix esporrebbe gli azionisti di Warner Bros Discovery a un lungo processo di approvazione regolatoria in più giurisdizioni, con esito incerto, oltre che a un mix complesso e volatile di azioni e contanti. Nel comunicato, la società ha ricordato di aver già presentato sei proposte in 12 settimane, tutte senza successo, sostenendo ora di essere la soluzione più semplice, rapida e sicura.