Sono serviti 83 miliardi di dollari per chiudere l’era del sogno hollywoodiano con tutti i suoi divi per lasciare spazio al digitale e alle serie televisive dozzinali. La Warner Bros. è stata acquistata da Netflix dopo lunghe trattative, facendo inglobare alla ricca piattaforma di streaming saghe del calibro di Harry Potter e Batman.

Netflix omnia vincit

L’acquisizione della Warner Bros. non si può dire che sia stata ostacolata. L’anno scorso, Netflix ha avuto il record di 39 miliardi di entrate, 14mila dipendenti e 438 miliardi di valore in Borsa, sette volte superiore alla storica casa di produzione cinematografica. La vittoria di Netflix ha creato dissapori con David Ellison, fondatore di Skydance Media e amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation, figlio dell’imprenditore Larry Ellison da sempre vicino all’amministrazione Trump.

Secondo il Wall Street Journal, Ellison Jr avrebbe offerto fino a 30 dollari per azione in contanti per l’intera Warner Bros. Al fallimento dell’affare, ha criticato con due lettere la casa di produzione per aver favorito la proposta di Netflix, nonostante le numerose obiezioni anti-monopolistiche, chiamando viziato il processo di vendita. Gli analisti non escludono un ricorso legale di Ellis di fronte alla sconfitta finanziaria.

La fusione di Netflix suscita non poche preoccupazioni nell’industria cinematografica, definita: «la fine delle guerre nello streaming, con Netflix che diventerà l’indiscussa potenza globale di Hollywood». Netflix non ha intenzione di distribuire i propri prodotti nei cinema, questo provocherà inevitabilmente una crisi nel settore. Per questo i cineasti preferivano il sodalizio Skydance-Warner, oltre allo stampo conservatore avrebbe mantenuto una tradizionale produzione e distribuzione di film, ma ora si dovranno trovare a fronteggiare cambiamenti significativi nel mondo da loro creato.

Le sorti della WBD

David Sazlav resterà a capo degli studi WBD, mantenuti separatamente da Netflix per produrre e distribuire media. Gli azionisti riceveranno 23,3 dollari contanti e 4,5 in azioni Netflix per ogni azione Warner Bros. posseduta. Inclusi i debiti, i valori azionari di 82,7 miliardi di dollari.

Il deal con Netflix ha promesso di continuare a far rilasciare nelle sale tutti i film targati Warner Bros. L’accordo, approvato dai consigli di amministrazione di Warner Bros e Netflix, richiederà il permesso degli azionisti di WBD e il via libera delle autorità regolatorie. La chiusura del gigante della produzione è prevista tra i 12 e i 18 mesi, hanno affermato le società.

Netflix si afferma come padrone dell’intrattenimento globale, facendo storcere il naso alla film industry e determinando l’inizio di una nuova generazione dell’universo audiovisivo.