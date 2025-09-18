Papa Leone XIV rilascia la sua prima intervista ufficiale

Sono passati più di 130 giorni da quando Papa Leone XIV è salito al soglio pontificio, eppure finora nessuna intervista ufficiale era stata resa pubblica. Negli ultimi giorni, però, p qualcosa è cambiato. In occasione del 70esimo compleanno del Pontefice, infatti, è stato diffuso un estratto della sua prima biografia autorizzata, «León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI», firmata dalla giornalista americana p Elise Ann Allen.

Nel lungo colloquio con l’autrice, il Papa ha affrontato i temi più diversi: dalle grandi emergenze internazionali alle sfide interne della Chiesa, senza tralasciare questioni delicate come i rapporti con l’ebraismo, il dialogo con la Cina, le tensioni attorno alla liturgia e i temi etici più divisivi. Sullo sfondo, un filo rosso che unisce ogni riflessione: il richiamo costante al Vangelo come bussola per orientarsi in un mondo attraversato da conflitti, crisi e contraddizioni.

Le radici latinoamericane del Pontefice

Papa Leone XIV non dimentica il legame con le sue origini. Nell’intervista con Elise Ann Allen ha ricordato con affetto gli anni trascorsi in Perù, dove ha vissuto metà della sua vita ministeriale. «Mi sento profondamente americano, ma il Perù è parte di me. Amo il suo popolo», ha raccontato. Proprio quell’esperienza, spiega, è stata decisiva per la sua visione pastorale e si intreccia con l’eredità di Papa Francesco: «La Chiesa latinoamericana ha una prospettiva profetica che resta fondamentale anche per il futuro».

Alla domanda leggera su un’eventuale sfida mondiale tra Stati Uniti e Perù, il Papa ha sorriso: «Probabilmente tiferei per il Perù, per i legami affettivi. Ma sono anche un grande tifoso dell’Italia».

«Essere Papa è un continuo apprendimento»

Eletto l’8 maggio scorso, Leone XIV ha ammesso di avere ancora molto da imparare. «La cosa più sorprendente è la possibilità di raggiungere persone di tutte le età», ha detto. Essere proiettato sul palcoscenico mondiale non lo spaventa: «È un ruolo molto pubblico, ma non mi sento sopraffatto. Essere successore di Pietro è una missione che si può vivere solo per grazia di Dio».

L’appello per la pace in Ucraina

Sul conflitto in Ucraina, il Papa è stato chiaro: «La pace è l’unica risposta». Ha invitato i leader a «svegliarsi» e a cercare vie alternative alla guerra, ricordando che la Santa Sede ha scelto una posizione di neutralità. Ma soprattutto ha voluto lanciare un messaggio di fiducia: «Non possiamo mai rinunciare alla speranza. Credo nel potenziale dell’umanità, anche se oggi la polarizzazione sembra dominare».

Le disuguaglianze come ferita del presente

Parlando di economia e società, Leone XIV ha denunciato il divario crescente tra ricchi e lavoratori. «Oggi si è perso il senso più profondo della vita umana», ha detto, ricordando come pandemia e crisi degli ultimi anni abbiano aggravato la situazione. «Il divario tra i redditi della classe operaia e la ricchezza accumulata da pochi è sempre più ampio». Non ha esitato a fare un esempio concreto: «Elon Musk diventerà il primo triliardario della storia. Se il valore supremo diventa solo il denaro, allora siamo nei guai».

La sinodalità come antidoto alla polarizzazione

Un punto centrale dell’intervista è stato il tema della sinodalità. Per Leone XIV non è un meccanismo, ma uno stile: «È un atteggiamento, un’apertura, una volontà di comprensione». A suo avviso può essere un antidoto alla polarizzazione che attraversa Chiesa e società. Ha però chiarito: «Non significa trasformare la Chiesa in una democrazia, perché la democrazia non è la soluzione a tutto. Ma camminare insieme è fondamentale. Dal Concilio Vaticano II abbiamo fatto passi importanti, ma c’è ancora molto da fare».

Gaza e la parola “genocidio”

Il Pontefice ha affrontato anche la guerra a Gaza. «È orribile vedere le immagini che arrivano ogni giorno, il dolore degli innocenti», ha detto, sottolineando che «manca ancora una risposta concreta ed efficace per alleviare le sofferenze della popolazione civile».

Sulla definizione di “genocidio”, Leone XIV ha mantenuto prudenza: «È un termine tecnico e giuridico che richiede valutazioni precise. Non possiamo pronunciaci ufficialmente. Ma è un fatto che questa parola venga ormai usata da molti, anche da gruppi israeliani per i diritti umani».

Uno sguardo al futuro

Dall’intervista emerge il ritratto di un Papa che, pur consapevole delle difficoltà del presente, sceglie la via della speranza e del dialogo. Leone XIV non nasconde le sfide, ma invita a guardare avanti con fiducia, cercando ciò che unisce più di ciò che divide. Dopo i primi mesi di pontificato, il messaggio è chiaro: il suo sarà un papato di ascolto, apertura e accompagnamento, con l’obiettivo di tenere insieme fede e umanità in un mondo sempre più complesso.