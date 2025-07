Raul Bova vittima di estorsione? Aperta inchiesta sulle chat private diventate virali

È Raul Bova l’uomo nel mirino delle cronache rosa della settimana. Il caso è esploso dopo la pubblicazione degli audio dell’attore inviati alla modella ed influencer Martina Ceretti. L’attore, legato da tempo all’attrice spagnola Rocio Muñoz Morales, è ora coinvolto in un’inchiesta per tentata estorsione in seguito a chat private diffuse. Dietro il gossip, potrebbe quindi celarsi un caso molto più complesso.

Cos’è successo

Negli ultimi giorni l’attore italiano Raul Bova è al centro di gossip, meme e video parodie su TikTok. L’attore è legato da 13 anni all’attrice spagnola Rocio Muñoz Morales, dalla quale ha avuto due figlie. Tuttavia, il caso non coinvolge la sua compagna, o almeno solo indirettamente.

Ciò che ha attirato tutte le testate di cronaca rosa è la pubblicazione di sue chat private dell’attore con l’attrice e influencer Martina Ceretti. A condividerle con il grande pubblico è Fabrizio Corona tramite il suo podcast su Youtube “Falsissimo”. Il materiale pubblico include audio e messaggi scambiati tra Bova e Ceretti che lasciano intendere un qualcosa di più intimo di una semplice conversazione tra colleghi o amici.

L’audio più virale è quello dove Bova invia un messaggio appena sveglio alla modella:

“Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti… ti annuso”

L’attrice e influencer Martina Ceretti, presunta amante di Raul Bova.

Foto: La Repubblica

Molti hanno condiviso critiche e forti commenti riguardo all’infedeltà di Bova verso la sua compagna Rocio. Tuttavia, il legale dell’attore Davide Leggi ha prontamente dichiarato che la relazione tra i due attori era già terminata da tempo, alternano la custodia delle due figlie.

L’inchiesta di tentata estorsione: contro chi?

Nonostante tutto ciò venga preso alla leggera su internet, dietro al caso potrebbe celarsi qualcosa di più complesso. Qualche giorno prima che il caso esplodesse, Raul Bova dichiara di aver ricevuto un messaggio dai toni intimidatori da un numero sconosciuto. L’attore sembrerebbe non aver assecondato le richieste scritte, non rispondendo nemmeno. Il contenuto del testo non è pubblico, ma potrebbe ricondursi ad un caso di tentata estorsione. Il numero è stato poi rintracciato, ma sembra appartenere ad un portavoce.

La Procura di Roma ha ora aperto un’inchiesta per tentata estorsione ai danni di Raul Bova. La legge italiana sulla tutela della privacy afferma che pubblicare o inoltrare messaggi vocali privati costituisce una violazione della privacy. È diversa la situazione solo se il soggetto non è riconoscibile e non presenta elementi riservati. Quest’ultimo non è di certo il caso di Raul Bova.

Fabrizio Corona, colui che ha reso le conversazioni pubbliche, mette le mani avanti: i contenuti condivisi su internet sono stati da lui ricevuti grazie alla stessa Martina Ceretti e da un amico in comune Federico Monzino. Quest’ultimo dichiara di averlo fatto solo per visibilità, ma si dice estraneo a ogni tipo di ritorsione. A differenza dell’amico invece, Martina Ceretti nega di aver autorizzato la condivisione del materiale, dicendosi danneggiata dall’immagine che i gossip le hanno attribuito. Per ora le indagini sono in corso e l’inchiesta di tentata estorsione è contro ignoti.