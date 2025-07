A Palermo un vertice tra Europa e America Latina nel nome di Falcone e Borsellino

A oltre trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Palermo torna ad essere fulcro del dibattito internazionale sulla lotta alla criminalità organizzata. Il 18 e 19 luglio 2025 si svolgerà nel capoluogo siciliano l’incontro internazionale “Le sfide della criminalità organizzata transnazionale. Scenari europei e latinoamericani della cooperazione giudiziaria internazionale”. Si tratta di un vertice di lavoro e confronto promosso dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso i programmi Falcone Borsellino e ITAJUS, in sinergia con le iniziative europee EL PACCTO 2.0 e COPOLAD 3, realizzate dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA).

L’iniziativa si conferma come un’importante piattaforma di dialogo tra le procure di 13 Paesi. Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Perù, Albania, Italia, Portogallo, Serbia e Spagna.

Un confronto per rafforzare la cooperazione

Oltre 100 magistrati e investigatori, tra cui 11 procuratori nazionali, si riuniranno per confrontarsi su strategie comuni e per rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale nel contrasto ai fenomeni criminali transnazionali. L’obiettivo è condividere pratiche, strumenti e conoscenze sui modelli operativi mafiosi nei diversi contesti regionali, per arginare le connessioni tra organizzazioni criminali globali e i conseguenti processi di illecita accumulazione patrimoniale e contaminazione corruttiva.

Il programma delle giornate

L’apertura dei lavori è prevista per le ore 9:30 del 18 luglio. Seguirà l’intervento di apertura del Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo, sul significato di una nuova stagione di impegno comune.

La prima giornata si articolerà in quattro sessioni. Si passa dal narcotraffico latinoamericano ai sistemi criminali brasiliani, fino al riciclaggio in Europa e all’esperienza italiana nella cooperazione giudiziaria. Tra i relatori, numerosi procuratori generali e magistrati di spicco. Tra questi Francisco Barbosa Delgado (Colombia), Diana Salazar Méndez (Ecuador), Antonio José Campos Moreira (Brasile), Laure Beccuau (Francia) e Maurizio De Lucia (Italia). In serata, si terrà un ricevimento ufficiale presso il ristorante “Alle Terrazze” di Mondello.

Il 19 luglio, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, si svolgerà la sessione conclusiva dedicata al contributo dei Paesi dell’America Latina e alle prospettive di cooperazione con l’Europa. A seguire, sarà reso omaggio al Giudice Carlos Mahiques, cui verrà conferito un riconoscimento alla carriera.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate nuovamente al Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo e alla Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo.



A Palermo, città simbolo del sacrificio e della resistenza alla mafia, il dialogo tra Europa e America Latina prende forma attorno a un obiettivo comune. Rendere la giustizia più forte del crimine globale. In un mondo globalizzato in cui le mafie si adattano e si riorganizzano, il metodo di lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino continua a rappresentare un faro per la giustizia internazionale. Una cooperazione concreta, continua, fondata sulla conoscenza condivisa e sulla fiducia operativa reciproca. Palermo si conferma, ancora una volta, crocevia della legalità e della memoria.