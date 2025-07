Cosa sappiamo del summit romano

Luglio 2025, sono passati tre anni e quattro mesi dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. Il termine del conflitto sembra ancora lontano e per questo, ieri, i vertici mondiali si sono riuniti nella capitale italiana al Centro Congressi all’Eur al fine di sostenere lo stato ucraino. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato : «Sono pronti 200 accordi da 10 miliardi di euro»

A sostegno della causa ucraina.

Ursula Von der Leyen e il Fondo azionario Ue per la ricostruzione dell’Ucraina

Von der Leyen ha affermato: «il più grande fondo azionario a livello mondiale che supporta la ricostruzione e darà un impulso a investimenti in energia, trasporti, materie prime essenziali e industrie a duplice uso insieme a Italia, Germania, Francia, Polonia e alla Banca europea per gli investimenti» L’intervento intervento più determinante per il destino di Kiev è stato quello del presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen.

Si sbloccheranno, fino al 2028, 10 miliardi di euro per la ricrescita del paese. Dall’inizio dell’invasione russa, l’Europa è stata il principale donatore dell’Ucraina con circa 165 miliardi, quest’anno copre l’84% del finanziamento esterno. A sostegno dell’impresa macrofinanziaria, Ursula Von der Leyen annuncia il pagamento di 1 miliardo di euro, nonchè un pagamento di oltre 3 miliardi di euro

Il presidente ha aggiunto: «Dobbiamo andare avanti per milioni di ucraini: soldati, insegnanti, medici, agricoltori, ucraini di ogni estrazione sociale. Il futuro ha due bandiere. La bandiera dell’Ucraina e quella dell’Europa. Questa Conferenza per la Ripresa ha come obiettivo principale quello di accompagnare l’Ucraina verso il futuro. E il futuro dell’Ucraina è l’Europa. Realizziamolo insieme».

La richiesta di finanziamenti per la difesa di Volodymyr Zelensky

La richiesta principale del presidente ucraino è l’aumento di finanziamenti per i droni. La motivazione sostenuta è che si tratti di un finanziamento non solo necessario per Kiev, bensì per tutta la sicurezza europea. A seguito dell’attacco russo di martedì 8 luglio, a nord est di Pokrovsk e l’avanzata Kharkiv, Sumy e Zaporizhia, Volodymyr Zelensky ha dichiarato: «si deve arrivare a un punto in cui il nostro settore di produzione droni sia sostenuto da diversi Paesi» Aggiungendo: «Parlate con le nostre squadre di lavoro e team qui presenti a Roma per aver dettagli a riguardo»

Concludendo con: «Tutto quello che produciamo per proteggere l’Ucraina servirà per proteggere anche tutti voi», ha aggiunto.

Le richieste della vicepremier Yuliia Svyrydenko appaiono le stesse, riguardo la conferenza della Ripresa dell’Ucraina a Roma, ha scritto sulla piattaforma X,«Lancio un appello a partner Kiev: acceleriamo su armi, sanzioni e pressing» aggiungendo: «La scorsa notte e stamani, ha denunciato nel post – i russi hanno sferrato un altro massiccio attacco terroristico contro la popolazione dell’Ucraina, con 400 droni, 18 missili, due morti a Kiev e decine di feriti, un’escalation di terrore».

Un altro fatto significativo che ha messo in allarme Kiev è stato l’uccisione del colonnello del Servizio di sicurezza ucraino. Nella capitale ucraina è stato ucciso un colonnello del Sbu, l Servizio di sicurezza ucraino, durante una sparatoria. Secondo quanto comunicato dall’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”, la sparatoria si è avvenuta nel distretto di Holosiivskyi. E’ attualmente in corso un’indagine penale per l’omicidio.

Le dichiarazioni del ministro Tajani e la premier Giorgia Meloni

Ieri Tajani è stato implacabile sulla questione ucraina. Definisce gli attacchi russi “vergognosi e ingiusti”, aggiungendo: «Ogni giorno subisce un attacco ingiusto e vergognoso. Anche stanotte ci sono stati attacchi non contro le forze armate»

La mattina scorsa è stato proprio il ministro degli esteri Tajani ad accogliere Zelensky, stringendogli la mano prima della conferenza. Prima del summit hanno avuto un breve incontro e una stretta di mano, rendendo più chiara che mai la solidarietà italiana.

A sottolinearla è il presidente Giorgia Meloni. Ha aperto il discorso dicendo «Ricostruiremo il miracolo insieme» riferendosi alla riedificazione dell’Ucraina. Le parole del premier indicano una grande vicinanza al popolo e la sua priorità è l’investimento sulla pace e la sicurezza del popolo ucraino. «Faremo ogni sforzo per raggiungere la pace e guardare oltre un’insopportabile ingiustizia, immaginare il dopo. Non ci saranno benefici per la ricostruzione da chi ha finanziato la Russia. La Russia incrementa gli attacchi contro i civili e attacca le strutture per la popolazione perché il disegno è quello di tentare di piegare gli ucraini con il freddo e con la paura. Ma questo piano è fallito»

Pedro Sànchez e l’ufficio per la ricostruzione dell’Ucraina dipendente dal ministero dell’Economia

Il primo ministro spagnolo Sànchez si dimostra immediatamente pronto a garantire sostegno economico a Zelensky. «La Spagna ha imprese all’avanguardia» E con esse è intento a creare un ufficio per la ricostruzione dell’Ucraina, legato al ministero dell’Economia, affinché le aziende spagnole interessate a contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina possano installarsi nel territorio e conoscere le opportunità che ci sono.

Sànchez crede in una Spagna coerente al diritto internazionale e all’integrità territoriale delle nazioni Condanna il “neoimperialismo di Putin” e dichiara che la Spagna sia sempre stata a sostegno all’Ucraina, investendo dal 2022 in oltre 110 milioni di euro in aiuti umanitari e accogliendo fino a 245 mila rifugiati. L’anno scorso, la Spagna e l’Ucraina hanno firmato un accordo bilaterale che ha previsto lo stanziamento da parte di Madrid di un miliardo di euro in «assistenza militare» a cui si aggiungerà un altro miliardo stanziato nell’arco di quest’anno.

Antonio Costa: «Mosca paghi per la ricostruzione dell’Ucraina»

Anche il Presidente del Consiglio Europeo ha condannato duramente Mosca

« […] la Russia dovrà rispondere delle devastazioni che ha causato, l’aggressore dovrà assumersi la responsabilità di ricostruire ciò che ha cercato di distruggere». Antonio costa definisce molto chiara la valutazione della Commissione, «l’Ucraina ha completato tutte le misure necessarie per avviare il primo gruppo di negoziati di adesione. I negoziati devono ora proseguire.» Promuove i negoziati per l’adesione dell’Ucraina in Ue, visto che ormai il paese ha raggiunto i criteri necessari per avviare dei gruppi di negoziati per l’adesione.

Ha aggiunto: «L’allargamento è l’investimento geopolitico più strategico dell’Ue in termini di pace, sicurezza e prosperità. Per l’Ucraina, l’adesione è un impegno nei confronti dei valori democratici, dello Stato di diritto, del buon governo e di un futuro pacifico e stabile. Nel corso della nostra ultima riunione, i leader dell’Ue hanno riconosciuto i notevoli progressi compiuti dall’Ucraina in materia di riforme, anche nelle condizioni più difficili»