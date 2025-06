Il Pride, l’Ungheria e Orban

Il Pride altro non è che un momento di festa e visibilità per la comunità LGBTQ+. Per altri, però, è anche un campanello d’allarme, la prova che certi modelli occidentali rischiano di sradicare quei valori familiari su cui, da secoli, si fonda l’identità dell’Ungheria.

Molti ungheresi non odiano nessuno, non puntano il dito contro la persona che ama in modo diverso. Ma si preoccupano, genuinamente, che tutto questo si trasformi in un messaggio sbilanciato, che possa confondere i giovani, che possa mettere da parte la centralità della famiglia formata da un uomo e una donna, la base naturale su cui si costruiscono generazioni.

Del resto, chi cresce in un piccolo villaggio magiaro, tra chiese antiche, tradizioni che si tramandano nei racconti dei nonni e il forte senso di comunità, sente il dovere di difendere quelle radici. Non per chiudersi al mondo, ma per non perdere sé stessi.

Quando nel 1997 è stato organizzato il primo Pride a Budapest, tanti lo hanno guardato con curiosità, altri con diffidenza. Da allora, ogni anno, le bandiere arcobaleno sventolano nel cuore della capitale. Le immagini fanno il giro dei social, delle televisioni, e inevitabilmente le opinioni si spaccano. C’è chi applaude e chi, con il cuore in mano, dice: “Ma che fine farà la nostra cultura? Che messaggio diamo ai nostri bambini?”.

Il governo ungherese, guidato da Viktor Orbán, ha fatto delle politiche a difesa della famiglia tradizionale un cavallo di battaglia. Non si tratta solo di slogan, ma di leggi concrete, come quella del 2021 che limita l’introduzione di contenuti legati all’omosessualità e al cambio di genere nelle scuole, per proteggere i minori da messaggi considerati inadatti o precoci.

In molti paesi occidentali, chi solleva dubbi su questi temi viene etichettato come retrogrado o peggio. In Ungheria, invece, è una questione che tocca le corde più intime della gente comune. Perché parlare di famiglia, qui, non è solo politica, è una cosa che si vive ogni giorno: è il pranzo della domenica, è il matrimonio che si sogna, sono i figli che si crescono con fatica e orgoglio.

Questo non significa che non ci sia rispetto per chi è diverso. Ma il messaggio che si vuole trasmettere è chiaro: la libertà personale deve convivere con il rispetto per la cultura, le tradizioni e la sensibilità delle famiglie. E quando si vede il Pride, con i suoi eccessi, con scene a volte provocatorie, c’è chi si sente ferito, chi pensa che si stia perdendo il senso della misura.

Non è semplice, per nessuno. Anche chi partecipa al Pride porta con sé una storia personale fatta di paure, sogni, desiderio di accettazione. Ma altrettanto legittima è la preoccupazione di chi teme che dietro la parola “diritti” si nasconda un progetto più ampio, che rischia di indebolire l’idea stessa di uomo, donna, genitorialità.

Molti ungheresi vogliono solo poter crescere i propri figli senza pressioni, senza sentirsi dire che difendere la famiglia tradizionale è sbagliato. Vogliono continuare a sedersi a tavola con la certezza che le basi della società restano solide.

Il Pride in Ungheria, quindi, è più di una semplice parata. È lo specchio di un confronto culturale profondo, che chiede rispetto da entrambe le parti. Perché alla fine, al di là delle ideologie, ci sono persone. Persone che vogliono amare, che vogliono proteggere i propri valori, che sperano in un futuro in cui libertà e tradizione possano convivere senza prevaricazioni.