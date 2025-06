Fine vita, primo suicidio medicalmente assistito in Toscana

È stata resa pubblica oggi, 11 giugno 2025, dall’Associazione Luca Coscioni la notizia del primo suicidio medicalmente assistito avvenuto in Toscana, lo scorso 17 maggio, in provincia di Siena. A scegliere di porre fine alla propria vita è stato Daniele Pieroni, scrittore sessantaquattrenne affetto dal morbo di Parkinson dal 2008, che da tempo viveva con alimentazione artificiale tramite gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) per 21 ore al giorno, disfagia severa e progressivo deterioramento della qualità della vita.

Pieroni ha deciso con piena consapevolezza di intraprendere il percorso previsto dalla sentenza “Cappato – Antoniani” 242/19 della Corte costituzionale e dalla legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana nel febbraio 2025, ispirata alla proposta “Liberi Subito”, sostenuta da oltre 11.000 cittadini. La normativa, attualmente impugnata dal Governo Meloni, prevede tempi certi e procedure trasparenti per l’accesso all’aiuto medico alla morte volontaria.

Il primo contatto risale all’agosto 2023, quando Pieroni, attraverso un amico, si è rivolto al Numero Bianco dell’Associazione Luca Coscioni. Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione, lo aveva informato non solo sulla possibilità del suicidio assistito, ma anche su alternative come la sedazione palliativa profonda, l’interruzione dei trattamenti in corso e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Il 31 agosto ha presentato richiesta formale all’ASL Toscana Sud Est; la risposta positiva è arrivata il 22 aprile 2025. Pochi giorni dopo, Pieroni ha confermato la volontà di procedere a casa. Il 17 maggio, nella sua abitazione, erano presenti due dottoresse e un medico legale dell’ASL, tutti volontari, insieme a Felicetta Maltese, coordinatrice regionale dell’associazione Luca Coscioni, al fiduciario Leonardo Pinzi, alle badanti e ai familiari. Alle 16:47 ha azionato autonomamente il dispositivo a doppia pompa infusiva e, alle 16:50, è morto. Maltese ha definito il comportamento del personale sanitario “esemplare, professionalmente e umanamente”.

L’Associazione Luca Coscioni ha sottolineato come questa vicenda dimostri l’efficacia concreta della nuova legge regionale nell’affermare il diritto all’autodeterminazione nel fine vita. Allo stesso tempo, la notizia arriva in un momento politicamente delicato: lo scorso 9 maggio il governo Meloni ha impugnato la legge toscana, ritenendola incostituzionale, mentre è atteso per il 17 luglio in Senato l’arrivo di un testo di legge nazionale sul fine vita.

Marco Cappato e Filomena Gallo – Segretaria nazionale dell’Associazione- hanno definito la normativa toscana “un atto di civiltà e responsabilità”, criticando l’opposizione del governo come “ideologica e priva di basi giuridiche”. Il dibattito rimane acceso: mentre il centrodestra insiste sull’importanza delle cure palliative e propone la creazione di un Comitato etico nazionale, voci come quelle di Tajani e Salvini esprimono forti riserve sulla legalizzazione del suicidio assistito. L’opposizione, invece, denuncia il ritardo legislativo e accusa la maggioranza di ostacolare un diritto già riconosciuto.

Come funziona la legge sul suicidio assistito in Toscana?

La legge toscana, basata sulla proposta “Liberi Subito” dell’associazione Luca Coscioni, stabilisce con chiarezza chi può accedere alla morte assistita: devono trattarsi di persone affette da malattie irreversibili, che soffrono in modo fisico o psicologico in maniera intollerabile, capaci di prendere decisioni libere e consapevoli e mantenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Devono, inoltre, aver rifiutato ogni altra terapia possibile, comprese le cure palliative e la sedazione profonda.

La procedura prevede diversi passaggi ben definiti. Il paziente fa richiesta alla ASL, che trasmette tutto a una commissione di esperti. Questa commissione- composta da uno psicologo, un infermiere, un neurologo, un anestesista, uno psichiatra e un medico palliativista- valuta se ci sono tutti i requisiti, sentendo anche il parere del comitato etico locale competente. Se l’esito è positivo, si definiscono le modalità della somministrazione del farmaco, che dovrà essere assunta sempre dal paziente stesso, eventualmente con supporti tecnici se necessario. L’intero iter, secondo la legge, dovrebbe concludersi al massimo in 54 giorni. Il paziente resta comunque libero di interrompere la procedura in qualunque momento.

Il ruolo della Corte costituzionale

Nonostante l’impugnazione presentata dal governo Meloni, la legge toscana sulla morte assistita resterà in vigore almeno fino alla pronuncia della Corte costituzionale. Il tema del fine vita è al centro del dibattito pubblico italiano fin dal 2006, anno in cui emerse il caso di Piergiorgio Welby. Nonostante ciò, il Parlamento è rimasto sostanzialmente inattivo. Da anni, la Corte costituzionale sollecita il Parlamento ad approvare una normativa sul suicidio assistito.



I suoi richiami, però, sono rimasti inascoltati. In assenza di un intervento legislativo, la Corte è stata costretta a colmare il vuoto normativo attraverso sentenze sempre più dettagliate, definendo nei fatti condizioni e modalità di accesso alla pratica. Si tratta di un’anomalia istituzionale: la Corte costituzionale, infatti, dovrebbe limitarsi a verificare la conformità delle leggi alla Costituzione, non a stabilire regole operative. In mancanza di un intervento legislativo, però, si è trovata a colmare un vuoto normativo sempre più grave, assumendo un ruolo che spetterebbe al Parlamento e al governo.

Il percorso che ha portato a questa situazione ha origine nel 2017, quando l’attivista Marco Cappato accompagnò DJ Fabo – un uomo di quarant’anni, cieco e quasi completamente paralizzato dopo un incidente in auto– in Svizzera per accedere alla morte assistita. Questo gesto di disobbedienza civile spinse la Corte a intervenire, invitando il Parlamento a colmare il vuoto normativo. Nel 2019, in assenza di una risposta politica, la Corte emise una sentenza storica – la sentenza “Cappato-Antoniani” (n. 242/2019) – che legalizzava, entro precisi limiti, il suicidio assistito in Italia.

Da allora, però, non è stata approvata alcuna legge. La Corte è quindi tornata più volte a pronunciarsi per chiarire aspetti fondamentali, come la definizione di “trattamento di sostegno vitale”, requisito essenziale per accedere alla procedura. Inizialmente interpretato in senso restrittivo (per esempio, solo dispositivi come i ventilatori), il concetto è stato progressivamente esteso a includere terapie farmacologiche salvavita e interventi medici quotidiani indispensabili alla sopravvivenza. La Corte ha anche stabilito che tale requisito resta valido anche se il paziente decide di rifiutare quei trattamenti.

Questi chiarimenti sono spesso nati da casi concreti, innescati da nuove forme di disobbedienza civile. Marco Cappato, insieme ad attiviste come Chiara Lalli e Felicetta Maltese, ha continuato ad accompagnare persone gravemente malate all’estero per ricorrere alla morte assistita, autodenunciandosi per riportare la questione davanti alla magistratura. Nel tempo, la Corte ha rivolto indicazioni anche alle aziende sanitarie locali, sollecitandole ad applicare quanto stabilito nella sentenza del 2019 e a trattare le richieste di morte assistita in modo tempestivo e rispettoso della libertà di scelta dei pazienti.