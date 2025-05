Manifestazione nazionale per Gaza il 7 giugno Roma: di cosa si tratta

Il 7 giugno si terrà a Roma una manifestazione nazionale per Gaza. Ad organizzarla è una coalizione di forze politiche italiane al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardante la situazione attuale a Gaza e richiedere un’azione diplomatica per fermare tutte le violenze che stanno accadendo.

Le motivazioni e l’organizzazione della manifestazione

Dopo giorni di lavoro, è ufficiale l’annuncio di una manifestazione nazionale per Gaza. il 7 giugno una coalizione di forze politiche, Partito Democratico (PD), Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) e Movimento 5 stelle (M5S), promuove l’iniziativa a Roma.

L’annuncio dell’evento fatto con un appello diffuso dalla segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, e i leader di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni:

“Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno.”

Queste sono le parole con cui si apre la nota congiunta, invitando tutti a partecipare alla manifestazione.

Da sinistra: Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli.

Foto: Il Foglio

L’idea della manifestazione nasce con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione attuale a Gaza. Uno dei punti principali della protesta è il dissenso contro gli attacchi militari di Israele a Gaza e alla privazione degli aiuti umanitari. Nell’appello le forze politiche chiedono la partecipazione dell’opinione pubblica per cercare di “fermare il massacro del popolo palestinese.”

Tra gli altri punti della manifestazione c’è anche quella di lanciare un messaggio al governo italiano attuale. Varie sono le richieste per il governo Meloni, tra cui il riconoscimento dello stato di Palestina, la fornitura di aiuti umanitari, un cessate il fuoco e la sospensione della fornitura delle armi ad Israele.

Come sottolineato dal comunicato congiunto, l’idea della manifestazione è “chiara, inscritta nella mozione parlamentare che unitariamente abbiamo presentato in Parlamento.” Già discussa la settimana scorsa, è stata bocciata dal centrodestra: il cessate il fuoco potrebbe dare un possibile vantaggio ad Hamas e compromettere la sicurezza di Israele.

Per ora, la coalizione dei partiti per l’organizzazione della manifestazione è motivata a radunare più persone possibili per la causa di Gaza. Non si fermeranno e sono pronti a far sentire la propria voce nella speranza di arrivare ad una soluzione politica per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese senza più violenze.