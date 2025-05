Pma: il divieto di riconoscimento del figlio è incostituzionale, dichiara la Corte

Con la sua ultima sentenza, la Consulta ha dichiarato che il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione assistita (pma, praticata all’estero) è incostituzionale.

La sentenza è stata depositata proprio in data odierna, dopo che la Consulta ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lucca.

Ha inoltre precisato che la questione non attiene alle condizioni che legittimano l’accesso alla procreazione assistita in Italia.

Il divieto di riconoscimento dopo la pma: perché è incostituzionale

Il divieto di riconoscimento è stato definito incostituzionale poiché non garantirebbe il miglior interesse del minore. Sarebbe infatti una violazione di una serie di articoli: dell’art 2, per la lezione dell’identità personale del nato e del suo diritto di vedersi riconosciuto sin dalla nascita; dell’art 3, per l’irragionevolezza della disciplina attuale, che non trova giustificazione, in quanto manca un controinteresse costituzionale; dell’art 30, giacché lede i diritti del minore, legati alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi.

Negando il diritto d’identità personale, si pregiudica l’effettività del suo «diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni».

Lede inoltre il suo «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

In altre parole, vi è una responsabilità di fondo, a cui nessuno dei genitori può sottrarsi, specialmente la madre intenzionale. Tale primo rilievo si lega inscindibilmente alla centralità dell’interesse del minore. Tale è stata la ratio dell’ultima sentenza della Consulta.

L’antefatto

Il Tribunale di Lucca aveva precedentemente sollevato la questione di legittimità, rifacendosi al monito della Corte costituzionale. Quest’ultima, nel 2021, aveva invitato il Parlamento a intervenire sul tema, ovviando al problema dell’inerzia legislativa. Aveva poi invitato la Consulta a pronunciarsi sulla legittimità degli articoli 8 e 9 della legge 40/2004 e dell’articolo 250 del codice civile (laddove “impediscono l’attribuzione al nato dello status di figlio anche alla madre intenzionale”, dunque non solo a quella biologica).

La questione della bigenitorialità piena risentiva dunque di numerose lacune normative e veniva risolta diversamente in giurisprudenza, dove si seguiva un “orientamento maggioritario contrario”.

Di qui la scelta definitiva del Tribunale di Lucca di far vagliare la compatibilità costituzionale alla Consulta e la proclamazione dell’incostituzionalità del divieto di riconoscimento.