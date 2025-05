Il Piano Olivetti: cos’è?

C’è stato un tempo in cui, varcando la soglia di una fabbrica, si potevano trovare non solo macchine e operai, ma anche biblioteche, riviste, mostre, architettura d’avanguardia. Un tempo in cui la cultura non stava chiusa nei salotti o nei teatri, ma viveva accanto alle persone, entrava nei luoghi del lavoro, camminava tra i reparti. Quel tempo lo ha costruito Olivetti. O meglio: lo ha progettato con cura, come parte centrale del suo modo di fare impresa.

Parlare del Piano Olivetti per la cultura significa raccontare un sogno realizzato: quello di un’azienda che non separa la produzione dal pensiero, la tecnologia dalla bellezza, l’economia dalla coscienza. Un piano che ha cambiato il volto di una città, Ivrea, e che ancora oggi rappresenta un modello raro e prezioso.

Per Olivetti, la cultura non era un ornamento, qualcosa da fare “se c’è tempo” o da destinare a pochi. Era un bisogno primario quanto il salario o la sicurezza. Per questo, nelle sedi Olivetti, si trovavano biblioteche aziendali, sale lettura, centri di documentazione, proiezioni di film, conferenze. Gli operai leggevano, discutevano, partecipavano. Non era un obbligo, ma una possibilità reale. E chi voleva, ne approfittava. Con curiosità e orgoglio.



L’idea era chiara: il lavoratore è una persona completa, con un’intelligenza da nutrire, una sensibilità da coltivare. Offrire accesso alla cultura significava riconoscere la sua piena umanità, non solo la sua forza lavoro. Nel dopoguerra, mentre molte aziende italiane si concentravano solo sulla ripresa produttiva, la Olivetti faceva qualcosa di apparentemente “strano”: pubblicava riviste culturali e sociali.

La più importante si chiamava “Comunità”. Parlava di architettura, politica, filosofia, società. Vi scrivevano intellettuali di primo piano, italiani e stranieri. Ma la rivista non era riservata all’élite. Era pensata per circolare anche tra i lavoratori, per stimolare domande, confronti, idee.

Olivetti promosse anche case editrici, collane di libri, traduzioni di testi stranieri. Finanziava pubblicazioni che non avevano mercato, ma avevano valore. Perché un’impresa, secondo lui, doveva produrre anche cultura, non solo merci. Un’altra dimensione essenziale del Piano Olivetti per la cultura riguardava lo spazio fisico.



La sede di Ivrea non era una fabbrica qualsiasi. Era progettata da alcuni tra i migliori architetti italiani del Novecento: Figini, Pollini, Vittoria, Belgiojoso, Gabetti e Isola. Ogni edificio, ogni fabbricato, ogni quartiere aziendale era pensato per essere bello, armonico, umano. La luce naturale, i materiali, gli spazi verdi: nulla era lasciato al caso.



La città stessa di Ivrea diventava un laboratorio a cielo aperto, dove urbanistica, architettura e qualità della vita si fondevano. L’obiettivo era creare un ambiente in cui cultura, lavoro e territorio dialogassero. E così la cultura non restava confinata a una biblioteca o a un’aula: si respirava nei cortili, nei giardini, nei muri della città.

Alla Olivetti si commissionavano opere d’arte per la fabbrica, non per il salotto. Sculture, affreschi, installazioni erano inserite negli spazi comuni, nei corridoi, negli ingressi. Non per decorare, ma per stimolare lo sguardo e la mente. C’era una convinzione profonda: la cultura rende liberi, e la bellezza educa. Anche una macchina da scrivere poteva essere un oggetto culturale. Non solo per ciò che produceva, ma per come era fatta: armoniosa, elegante, intelligente.

Il design Olivetti, basti pensare alla Lettera 22, non era solo estetica: era una forma di pensiero applicato, un modo per portare cultura dentro la tecnologia. Il Piano Olivetti per la cultura non è una favola del passato. È un esempio concreto di come l’impresa può essere anche un motore di civiltà.

In un’epoca in cui si parla tanto di responsabilità sociale, welfare aziendale, sostenibilità, l’esperienza Olivetti resta insuperata per coerenza e visione. Ha dimostrato che la cultura non è nemica della produttività. Al contrario, la arricchisce. Fa crescere persone più consapevoli, ambienti di lavoro più sani, comunità più forti.

Oggi il mondo del lavoro è spesso veloce, spersonalizzato, frammentato. Ma il messaggio del Piano Olivetti è ancora attuale: una società senza cultura è una società fragile. E la cultura, per vivere, ha bisogno di essere diffusa, accessibile, vissuta nel quotidiano. Anche nei luoghi più impensati, come una fabbrica.

Il “Piano Olivetti” ci ricorda che l’impresa può essere anche scuola, laboratorio, biblioteca, officina di pensiero. E che ogni volta che mettiamo una persona in condizione di leggere, riflettere, capire, stiamo costruendo qualcosa che va ben oltre l’economia: stiamo costruendo una società più giusta.