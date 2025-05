È morto José “Pepe” Mujica a 89 anni

L’ex Presidente dell’Uruguay José “Pepe” Mujica, con un passato da guerrigliero marxista e tra i più importanti leader politici di sinistra sudamericani degli ultimi decenni, è morto a 89 anni. Mujica era stato il Capo di Stato dell’Uruguay dal 2010 al 2015, anni durante i quali diventò un punto di riferimento del progressismo internazionale, sia per le riforme approvate sia per lo stile comunicativo efficace e alla mano. Di Mujica furono famosi nel mondo lo stile di vita spartano quanto gli aforismi filosofici.

Vita di Mujica

Negli anni Sessanta Mujica fece parte nel Movimento di liberazione nazionale dei Tupamaros, un’organizzazione radicale ispirata al marxismo e che si rifaceva agli obiettivi della Rivoluzione cubana, e che durante la presidenza di Jorge Pacheco Areco (1967-1972) si trasformò in un’organizzazione di guerriglia. Mujica rimase ferito sei volte in scontri armati e dal 1972 al 1985 fu incarcerato. Successivamente Mujica aveva vissuto nella sua fattoria a Rincón del Cerro, vicino a Montevideo, e aveva partecipato alla fondazione del Movimento di partecipazione popolare, che fa parte del partito di centrosinistra Fronte Ampio. Nel 1994 era entrato nella politica istituzionale, ed era stato eletto deputato e poi senatore. Era stato eletto presidente dell’Uruguay nel 2009 e durante il suo mandato aveva fatto approvare tre importanti riforme, molto apprezzate dai politici di sinistra del resto del mondo: la depenalizzazione dell’aborto, l’introduzione dei matrimoni gay e la liberalizzazione del consumo di marijuana.

Non ha cercato vendette, Mujica e per questo per molti è stato il Nelson Mandela del Sudamerica, capace di incolonnare la più piccola nazione della regione in una democrazia con altissima partecipazione civica e un rispetto tra le parti politiche unico nel suo genere. Solo l’Uruguay, in fondo, poteva partorire un Mujica, il “presidente più povero del mondo”, che donava il 70% del suo salario a progetti sociali, come la costruzione di case popolari nelle periferie. Burbero ma anche profondamente ironico, Mujica ha saputo per 20 anni mettere insieme le diverse anime della coalizione progressista Frente Amplio. Mujica era diventato, proprio per questo suo stile di vita, un’icona noglobal, un punto di riferimento anche grazie alle sue frasi filosofiche, come: “La vita non è solo lavorare. Bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha, perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro ad una passione, a qualcosa che ti dà davvero soddisfazione”.

Amava rivolgersi ai giovani, puntava il dito sulla violenza del sistema consumistico, sul vivere per comprare, sulla cultura usa e getta. “Quando comprate qualcosa – diceva – non pensate al valore economico dell’oggetto in sé, ma a quanto tempo del vostro lavoro dovete impiegare per acquistarlo. Il tempo è il bene più prezioso e la vera forza del lavoratore”. Ateo e anticlericale, a lui sono stati dedicati moltissimi libri e film, tra cui “Una pecora nera al potere”, biografia scritta da Andrés Danza e Ernesto Tulbovitz, oltre ai documentari e film “Pepe Mujica. Una vita suprema” del 2019 e “Una notte di 12 anni” del 2018. Sul web è possibile recuperare anche le sue numerose interviste, dalle quali si evince la sua personalità pacifica, devota al popolo, di un intellettuale di altri tempi.