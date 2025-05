Clarissa Ward e la decadenza del giornalismo contemporaneo

Clarissa Ward torna nell’occhio del ciclone, e questa volta per dinamiche ancor più assurde di quanto non l’abbiano già vista coinvolta in una carriera che si informa sulla fantasia e sulla più cinica arrampicata sociale. La giornalista statunitense, infatti, ha mostrato il suo volto più sfacciato, andando a ritirare il premio Daniel Pearl 2025, tradizionalmente consegnato a giornalisti che si distinguono per coraggio e integrità. Questa edizione è evidentemente un affronto a quel Daniel Pearl che nel 2002 fu assassinato in Pakistan, per il reale esercizio di un lavoro che pone la verità al di sopra della vita stessa. Clarissa Ward è infatti nota alle cronache per servizi giornalistici costruiti ad hoc, sfruttando situazioni di tragedia storica e sociale, ma privi di un qualsiasi collegamento reale con essi. Salta allora alla memoria l’indegno servizio costruito dalla giornalista in cui, simulando un attacco missilistico di Hamas, si riprende con la sua equipe in fuga da rumori, che con grande imbarazzo sono stato inseriti in un secondo momento nella comodità di uno studio sicuro e lontano da zone di guerra. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e se è bene raccordare una seconda possibilità a tutti, la giornalista non manca di coglierla a modo proprio, mostrando per lo meno una certa coerenza nella sua visione di giornalismo. Ed ecco che allora le sue abilità cinematografiche tornano in scena, simulando, nel contesto della Siria nell’immediato post Assad, la liberazione di un prigioniero in un servizio “esclusivo”. Poco il tempo però a disposizione per celebrare l’eroismo e il coraggio della giornalista, travolti dall’intervento del sito siriano di fact-checking Verify-Sy, che prontamente ha svelato l’identità dell’uomo, un ex ufficiale siriano e noto per essere un torturatore proprio di Assad. Gli esempi potrebbero continuare, ma quanto finora detto è sufficiente per porre l’attenzione su ciò che maggiormente ci interessa: Clarissa Ward è tristemente il frutto maturo di una deriva sociale, culturale e ancor di più morale. Il dato realmente problematico che emerge in questa vicenda, non è tanto il comportamento di una giornalista che, lungi dall’aver anche solo letto il codice deontologico, mostra la sua fame spregiudicata di successo, insensibile alle tragedie umane e pronta e fare un indegno sciacallaggio; quanto piuttosto la drammaticità di un premio come il Daniel Pearl che viene completamente svuotato di contenuto e asservito alle logiche di produzione. La morte di un giornalista non è valsa allora neppure a seminare il gene della virtù in un mestiere che come fine ultimo ha quello di dar voce a chi non la ha, e che, lungi dal guardare con favore a queste dinamiche, dovrebbe rispolverare il proprio orgoglio e far sentire la propria voce contro una china che lo sta logorando.