La sicurezza sul lavoro in vista del primo Maggio

Quel giorno stampato in rosso sul calendario è molto più di una semplice festività. Rappresenta secoli di lotte, di sudore versato, di conquiste strappate con le unghie alla indifferenza del potere. Non è solo memoria, ma un promemoria: il lavoro dovrebbe elevare l’uomo, non schiacciarlo.

Eppure, ancora oggi, c’è chi considera la protezione dei lavoratori un fastidioso adempimento, un capitolo di spesa da tagliare.

Oltre le Scartoffie ci sono delle persone, c’è un’amara ironia nel ridurre la sicurezza a moduli da compilare, a caselle da spuntare. Come se indossare un caschetto o seguire un corso online potesse bastare a fermare la negligenza. La verità è che nessun documento potrà mai sostituire il dovere morale di guardare negli occhi chi lavora e chiedersi: “Lo lascerei entrare qui, se fosse mio figlio?”.

Gli incidenti non sono mai “destino”. Sono il frutto avvelenato di decisioni prese lontano dalle linee di produzione, in uffici climatizzati dove si discutono budget e margini di guadagno. Sono il risultato di calcoli che mettono il profitto al di sopra della pelle e del respiro delle persone. Storie che Bruciano la coscienza.

Quante volte abbiamo letto di vite spezzate per un parapetto non installato, per una macchina senza protezioni, per una maschera filtrante mai consegnata? Eppure, dopo ogni tragedia, c’è sempre qualcuno pronto a scrollare le spalle: “Purtroppo succede”.

No, non “succede”. Si permette che accada.

La Prevenzione rappresenta dunque un atto di Civiltà

Prevenire gli infortuni non significa solo evitare multe, ma salvare vite. Significa costruire ambienti di lavoro dove nessuno debba rischiare la pelle per portare a casa uno stipendio.

Serve un cambiamento radicale: Formazione continua, formazione viva, non slide da sbadigliare, ma storie che bruciano: “Questo è Luca, aveva la tua età quando l’escavatore gli è crollato addosso”. Non solo per firmare un registro, ma per creare consapevolezza, tutele reali, con controlli seri, sanzioni severe per chi mette a repentaglio i dipendenti e soprattutto ascolto dei lavoratori dal momento che sono loro a conoscere i rischi quotidiani.

La sicurezza sul lavoro è un tema che riguarda tutti, non solo gli addetti ai cantieri o alle fabbriche. È una questione di civiltà, di progresso, di umanità.

Oggi, mentre si alzano i discorsi celebrativi, ricordiamoci delle vittime degli infortuni sul lavoro. E agiamo perché il loro sacrificio non sia stato invano. Perché il lavoro non uccida. Perché il Primo Maggio sia ogni giorno.

Non sono infatti numeri, ma storie. Le statistiche parlano di “incidenti”, di “infortuni”, di “morti bianche”. Ma dietro ogni cifra c’è un nome. Un sorriso spento troppo presto. Una famiglia spezzata. C’è Marco, che a 24 anni è caduto da un’impalcatura perché nessuno gli aveva insegnato come fissare le cinghie. C’è Elena, tornata a casa con i polmoni malati dopo anni a respirare polveri tossiche, mentre il capo ripeteva “qui è sempre stato così”.

Non sono fatalità. Sono tradimenti. È infatti l’infrazione di un patto antico, scritto nella terra e nel ferro: chi dà il suo tempo per costruire il mondo, ha diritto a tornare a casa intero.

Buon Primo Maggio, e mentre sventolano bandiere e si tengono discorsi con le finalità e le argomentazioni più disparate ricordiamoci il significato vero di questa giornata.