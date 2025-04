I funerali di Papa Francesco: crocevia di spiritualità e diplomazia

​Ieri Roma ha vissuto una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva: il funerale di Papa Francesco ha trasformato la città in un crocevia di spiritualità e diplomazia. Oltre 250.000 persone si sono radunate in Piazza San Pietro per rendere omaggio al pontefice argentino, deceduto a 88 anni dopo 12 anni di pontificato. La cerimonia, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, ha rispecchiato lo stile sobrio e inclusivo di Francesco, con preghiere in più lingue e una liturgia essenziale. ​

Il feretro è stato trasportato in un papamobile appositamente adattato, attraversando le vie di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Francesco aveva espresso il desiderio di essere sepolto. La tomba, situata tra la Cappella Paolina e il sepolcro della famiglia Sforza, è semplice: una lastra di marmo bianco di Liguria con l’iscrizione “Franciscus” e una riproduzione della sua croce pettorale in argento. La scelta di non essere sepolto in Vaticano rompe una tradizione secolare, sottolineando ancora una volta l’umiltà del pontefice.

La cerimonia ha visto la partecipazione di 146 delegazioni ufficiali, tra cui 61 capi di Stato e 10 monarchi. Tra i presenti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente argentino Javier Milei, il presidente italiano Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Significativi anche gli incontri bilaterali, come quello tra Trump e Zelensky, definito “positivo”, e quello tra Zelensky e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha riaffermato il sostegno europeo all’Ucraina. ​

La classe politica italiana ha mostrato un’unità rara: presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Francesco Lollobrigida. Anche le opposizioni hanno partecipato con figure come Elly Schlein, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha coordinato un imponente dispositivo di sicurezza, con oltre 4.000 agenti e misure anti-drone.​

Con la morte di Francesco, la Chiesa cattolica entra in una fase di transizione. Il conclave per eleggere il nuovo Papa inizierà il 5 maggio, con 135 cardinali elettori sotto gli 80 anni. La sfida sarà trovare un successore capace di proseguire il cammino di riforma avviato da Francesco, che ha promosso una Chiesa più inclusiva e attenta alle periferie. Tuttavia, le tensioni interne tra progressisti e conservatori potrebbero influenzare l’elezione del nuovo pontefice. ​

Papa Francesco ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella Chiesa, ma anche nella geopolitica globale. Il suo impegno per la pace, l’ambiente e i diritti dei migranti ha influenzato leader e movimenti in tutto il mondo. La sua capacità di costruire ponti tra culture e religioni diverse è stata riconosciuta anche da leader non cattolici presenti al funerale.​

In un’epoca di divisioni e conflitti, l’addio a Papa Francesco ha rappresentato un raro momento di unità e riflessione collettiva. Ora, il mondo guarda al futuro della Chiesa con speranza e apprensione, consapevole che l’eredità di Francesco sarà difficile da eguagliare.