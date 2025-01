Morto Franco Piperno, uno dei fondatori di Potere Operaio

É morto a Cosenza Franco Piperno, esponente storico della sinistra extraparlamentare e tra i fondatori di Potere operaio. Malato da tempo, era originario di Catanzaro ed aveva 82 anni. Era ricoverato in una struttura sanitaria della città. Piperno aveva insegnato all’Università della Calabria ed era stato anche assessore comunale a Cosenza all’epoca in cui era sindaco Giacomo Mancini, ex segretario nazionale del Psi. Il nome di Piperno è legato ad alcune tra le vicende più note che hanno visto al centro la sinistra extraparlamentare. É stato anche autore di numerosi saggi politici.

Piperno è stato un attivista e saggista italiano, noto per la sua militanza politica negli anni ’60 e ’70. Fu uno dei fondatori e ideologi del gruppo Potere Operaio, legato al marxismo operaista, insieme a figure come Toni Negri e Massimo Cacciari. Il gruppo era un movimento che si opponeva alle forme tradizionali di politica e si batteva per la liberazione dei lavoratori e dei più deboli. L’attività politica di Piperno si intreccia da subito con quella intellettuale: la sua riflessione sulla politica e sulla società non si limitava alla mera teoria, ma cercava di tradursi in pratiche di trasformazione sociale.

Viene ricordato anche per la fondazione di Radio Ciroma negli anni ’80. Ricercatore alla Sapienza di Roma, divenne docente all’Università della Calabria e lavorò anche al Politecnico di Milano e all’Università dell’Aquila. A causa di problemi giudiziari, si trasferì all’estero, insegnando a Parigi, Montreal ed Edmonton. Tornato in Italia, riprese servizio all’UNICAL. Coinvolto nel processo 7 aprile, una serie di processi penali contro membri e presunti simpatizzanti di Autonomia Operaia tra il 1979 e il 1988, in riferimento a fatti degli anni di piombo, fu condannato a due anni per associazione sovversiva, pena poi prescritta.

Osservatore critico dei movimenti di resistenza alla globalizzazione, Piperno è stato un intellettuale impegnato nel dibattito pubblico, sempre pronto a mettere in discussione le narrazioni dominanti e a proporre una visione alternativa della società. Negli anni successivi alla fine di Potere Operaio, ha continuato a essere una voce autorevole, pur rimanendo distante da qualsiasi partito politico. Le sue critiche al capitalismo e alle forme di autoritarismo hanno segnato la sua produzione intellettuale, che rimarrà un riferimento per coloro che vogliono comprendere le dinamiche economiche e politiche del nostro tempo.