Respinto il ricorso di Vivendi contro Tim

ll Tribunale di Milano ha dichiarato “inammissibile per difetto di interesse ad agire” e “difetto di legittimazione ad agire” le domande di Vivendi (società francese di comunicazioni) in merito alla vendita da parte di Tim della rete fissa Netco a Kkr. La partita legale sulla vendita della rete segna un punto a favore di Tim. Il tribunale di Milano, infatti, ha definito le domande di Vivendi inesatte. I francesi, primo socio privato di Tim, avevano avviato il contenzioso legale contro la modalità con cui il cda di Tim aveva approvato la cessione di NetCo, senza passare da un’assemblea straordinaria.

La decisione è stata presa dalla Sezione XV del tribunale civile specializzata in materia di impresa. Nel dettaglio, la causa promossa da Vivendi nei confronti di Tim aveva a oggetto proprio la declaratoria di invalidità della delibera del consiglio di amministrazione, del 5 novembre 2023, con la quale si approvava l’offerta per la cessione della rete fissa presentata dal fondo Kkr.

La vicenda

Quasi in concomitanza con il braccio di ferro instaurato con Mediaset, s’incendia la vicenda Tim che è come dire Telecom Italia. Nel luglio 2017 Flavio Cattaneo si dimette da amministratore delegato. Nello stesso mese Arnaud de Puyfontaine, A.D. di Vivendi, viene nominato presidente esecutivo di Telecom Italia con Amos Genish, manager israeliano di fama mondiale, nel ruolo di amministratore delegato. Il 7 agosto 2017 Vivendi, che ha in Telecom una quota del 23,94%, in una nota di risposta alle richieste della Consob “conferma di non esercitare alcun controllo di fatto su Telecom Italia.”

Nel marzo 2018 entra in Telecom il fondo speculativo americano Elliott rilevando inizialmente una quota inferiore al 3%. Paul Singer, il fondatore del fondo Elliott, muove critiche al vertice dell’azienda e pur smentendo che il suo intervento sia basato su un accordo con Berlusconi, Singer accusa Vivendi di trovarsi nel caso Telecom Italia in conflitto di interessi a causa dello scontro con Mediaset su Premium.

L’accordo

Il Consiglio d’amministrazione di Tim a novembre 2023 aveva approvato la cessione di Telecom Italia a un consorzio capitanato da Kkr e partecipato, tra gli altri, anche da Mef. Questo, però, senza la previa approvazione dell’assemblea dei soci e senza l’ok preventivo del comitato parti correlate. Vivendi, primo azionista della società con 23,75% del capitale, è intervenuto parlando di un danno subito dalla vendita delle rete e chiedendo al Tribunale di Milano di annullare la delibera con cui era stata venduta la rete fissa senza passare per l’assemblea straordinaria.