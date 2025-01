Il braccio destro di Elon Musk in Italia

Andrea Stroppa, classe 1994, è, a tutti gli effetti, il braccio destro del miliardario Elon Musk in Italia. Non solo una stima reciproca manifestata spesso attraverso i canali social del ragazzo e le uscite pubbliche ma confermata anche dallo stesso Elon che ne ha elogiato qualità e visione. Da poco ha annunciato che si prenderà una pausa dal discorso pubblico in un lungo post in cui ha scritto un resoconto del suo ultimo anno. I motivi di questa decisione restano ancora da scoprire.

La sua ultima uscita pubblica e raccontata anche nel lungo post postato ieri, ovviamente, su X, rimane la spiegazione sui vantaggi offerti da Starlink e delle grandi novità che potrebbe portare. Il tema è stato sollevato dopo che si è parlato di un presunto accordo tra Giorgia Meloni e l’imprenditore sudafricano, smentito però, più volte dalla Premier.

Chi è Andrea Stroppa

Cresciuto nel quartiere romano di Torpignattara, Stroppa si era fatto notare giovanissimo per la sua vicinanza al gruppo hacker Anonymous. Diploma di perito tecnico, a soli 22 anni, nel 2017, era balzato agli onori delle cronache per un’inchiesta di tipi giornalistico sulle presunte campagne di disinformazione online di Lega e Movimento 5 Stelle. La sua carriera è poi decollata grazie all’incontro con Marco Carrai, imprenditore informatico vicino a Matteo Renzi, che secondo le ricostruzioni lo avrebbe assunto con un ruolo di primo piano in una delle sue società.

Ma la vera svolta era arrivata nel 2022, quando venne scelto come ricercatore indipendente per lo staff che curava la sicurezza di Twitter (oggi X), il social network appena acquistato da Elon Musk. Ingaggiato per contrastare la circolazione di contenuti pedopornografici sul social network, Stroppa era stato pubblicamente ringraziato da Musk. Da quel momento tra i due si è cementato un rapporto di fiducia. Un ruolo testimoniato dalle numerose foto insieme sui social e dagli incontri istituzionali, come quello dello scorso aprile col ministro dei Trasporti, Matteo Salvini per conto di SpaceX. Stroppa ha fatto da tramite anche per il coinvolgimento di Musk ad Atreju, la convention annuale di Fratelli d’Italia, nel dicembre 2023. Momento nel quale si gettano le basi del confronto tra il patron di Tesla e il governo italiano per il ricorso a Starlink nei sistemi di telecomunicazioni nazionali e, in particolare, per colmare i ritardi delle connessioni a banda larga nelle aree più remote del paese.

Il post su X

“Come va? Bene e mi prendo una pausa dal discorso pubblico. Però prima di andarmene ti racconto – in breve – dell’anno e più di vita donatomi. Sono grato a tutte le persone che ho conosciuto in questo Paese. Ho imparato molto.” Così inizia il lungo post firmato Andrea Stroppa. “A chi ti riferisci? Alle donne e uomini in divisa, ai medici, alle persone della protezione civile, agli ingegneri, agli studenti, ai piccoli e medi imprenditori del nostro paese e anche ai giornalisti, ovviamente.”

“Io sono per l’Italia di Enrico Mattei. Quello che ricordava che noi siamo l’Italia e gli italiani non sono secondi a nessuno. E dobbiamo crederci, veramente. Io sono per l’Italia di Enrico Fermi. Che nonostante il Fascismo, nonostante i pochi denari ha dimostrato ai nostri vicini fisici europei che il genio italiano non è mito: è realtà viva e tangibile. Dobbiamo trovare la strada per tornare a correre. Per recuperare gli anni persi. Per toglierci quel senso di inferiorità che ci siamo fatti cucire e ci siamo cuciti addosso. Possiamo farlo in due modi: continuare a fare come abbiamo fatto fino a oggi. Oppure aprirsi a nuove alleanze e lavorare per il presente e per un futuro migliore. Per il presente: rilasciando risorse e libertà ai nostri scienziati, alle nostre istituzioni, ai nostri imprenditori di potersi esprimere e lavorare liberamente senza condizionamenti ideologici. Stringendo partnership forti e convenienti per i nostri interessi. E per il futuro: programmando investimenti nazionali per il nostro Paese e per i nostri cittadini.”

Così chiude questo lungo flusso coscienza Stroppa lanciando appelli per il futuro..