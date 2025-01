Nuovo video sul caso dell’egiziano Ramy

Nuovo video sul caso di Ramy Elgami, il 19enne di origine egiziana residente a Milano, morto la notte del 24 novembre sbalzato dallo scooter durante un inseguimento con due gazzelle. Ieri, in onda su Tg3 e TgLa7 è uscito un video inedito dell’inseguimento che ha causato la morte del giovane grazie alle dashcam dell’auto dei carabinieri. Dopo la morte del ragazzo, l’intero quartiere milanese di Corvetto si era ribellato gridando e chiedendo giustizia per l’amico. Il video è ciò che la procura, gli amici, i familiari e il quartiere chiedeva da tempo per fare luce sulla vicenda.

Da alcune interviste rilasciate da amici, parenti e conoscenti di Ramy a Giulio Golia della trasmissione Iene, in onda su Italia Uno, sembrerebbe che diversi agenti avevano deciso di far cancellare video e foto di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente. I ragazzi raccontano di minacce e intimidazioni nei loro confronti, con consegne dei cellulari per cancellare ogni possibile traccia di quanto accaduto.

Il video

I video contengono ulteriori dettagli sia sul comportamento degli agenti durante l’inseguimento sia sul momento dell’incidente a seguito del quale è morto Elgaml: si vedono gli agenti speronare lo scooter a bordo del quale si trovavano Elgaml e l’amico 22enne che lo guidava, Fares Bouzidi; si sentono gli agenti imprecare più volte perché i due non cadono a terra durante l’inseguimento; si vede, infine, l’automobile dei carabinieri andare addosso allo scooter mentre entrambi i veicoli finiscono su un marciapiede andando contro un palo. Dal video sembra che ci sia un contatto tra auto e scooter, ma non è possibile stabilire quando avvenga. Si vede invece il motorino cadere a terra mentre finisce sul marciapiede e andare contro un cartello stradale.

Il video parla da solo ma attenzione a dare la colpa. Molti titoli riportano la conversazione, in collegamento tra le due gazzelle, in cui è registrata il coordinamento tra i carabinieri. Un agente conferma della caduta nella radio e l’altro, ancora distante dal luogo dell’incidente, risponde con un “bene”, non sapendo ancora l’entità del danno e la conseguente morte di Ramy. Il carabiniere alla guida della gazzella che ha speronato lo scooter è, invece, indagato per omicidio stradale, così come Fares, l’amico alla guida del mezzo a due ruote. Altri indagati in questa vicenda sono anche due militari per aver, come detto prima, fatto cancellare alcuni video a un testimone. Nelle immagini dopo l’incidente si vede mentre si avvicinano al ragazzo sul marciapiedi e come, una volta raggiunto, l’eventuale testimone alzi subiti le mani, istintivamente.