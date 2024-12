Macron ringrazia il Re del Marocco per la liberazione dei 4 francesi in Burkina Faso

Quattro funzionari francesi, accusati di spionaggio e detenuti dal 1° dicembre 2023 in Burkina Faso, sono stati rilasciati giovedì 19 dicembre dalla Direzione generale dell’intelligence estera francese (DGSE). Il presidente Emmanuel Macron ha espresso la sua gioia per questo rilascio ringraziando il re Mohammed VI per il suo ruolo decisivo nella mediazione, riferisce il canale tv France24. “Il Capo dello Stato ha parlato ieri, mercoledì 18 dicembre, con il Re del Marocco per ringraziarlo calorosamente per il successo di questa mediazione”.

Arrestati a Ouagadougou un anno fa, i quattro uomini erano stati presentati dalle autorità burkinabè come agenti dello spionaggio.Tuttavia, una fonte diplomatica francese ha chiarito che si trattava di funzionari pubblici in missione ufficiale, con passaporti e visti diplomatici. La stessa fonte ha negato con forza ogni accusa legata ad attività di spionaggio, spiegando che le persone coinvolte stavano lavorando a progetti di manutenzione informatica.

Questa mediazione marocchina si inserisce in un contesto di riavvicinamento tra Parigi e Rabat dopo tre anni di tensioni diplomatiche. La visita di Stato di Emmanuel Macron in Marocco alla fine di ottobre 2024 ha segnato un passo fondamentale verso la normalizzazione delle relazioni bilaterali.

Il rilascio

Il governo guidato dalla giunta del Burkina Faso ha dichiarato giovedì di aver rilasciato quattro cittadini francesi definiti spie, in seguito ai negoziati con la Francia mediati dal Marocco. L’agenzia di informazione della nazione dell’Africa occidentale ha affermato in una dichiarazione che il capitano Ibrahim Traore, presidente del paese, ha accolto con favore gli sforzi diplomatici del Marocco e ha osservato che le relazioni tra Francia e Burkina Faso si sono inasprite negli ultimi anni.

In un post pubblicato giovedì X, il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha descritto i detenuti come appartenenti alle forze armate francesi. I quattro sono stati arrestati a Ouagadougou nel dicembre 2023 con accuse che Jeune Afrique e i media francesi hanno riportato come legate allo spionaggio. La loro detenzione è avvenuta in un momento critico nelle relazioni della Francia con le sue ex colonie nel Sahel, tra cui il Burkina Faso. Dopo due colpi di stato, la nazione senza sbocco sul mare di 20 milioni di persone ha espulso le forze francesi e si è rivolta alla Russia per ottenere supporto per la sicurezza.

Da allora, la giunta al potere ha unito le forze con i paesi confinanti per formare l’Alleanza degli Stati del Sahel. I tre paesi dell’alleanza, Mali, Niger e Burkina Faso, hanno lottato per contenere le crisi umanitarie e di sicurezza.