Giubileo 2025. Task force per i rifiuti

Con l’avvicinarsi del Giubileo 2025, l’Ama, la società partecipata del Comune di Roma responsabile della gestione dei servizi ambientali nella capitale, ha dichiarato che verrà attivata una task force per la gestione rifiuti: l’obiettivo è garantire un livello di igiene urbana degno della capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri, intervenendo a Giù la Maschera su Rai Radio1, ha assicurato che il Giubileo non sarà ricordato per i rifiuti accumulati sulle strade, ma come un’occasione per migliorare il decoro della città. “Il livello di pulizia è già dignitoso e migliorerà ulteriormente durante il Giubileo grazie a nuovi mezzi, assunzioni e tecnologie avanzate per la gestione e la programmazione degli interventi”, ha dichiarato​.

Le misure annunciate includono un rafforzamento della raccolta dei rifiuti, interventi straordinari di lavaggio delle strade e l’impiego di strumenti digitali per ottimizzare le operazioni. Nonostante il miglioramento rispetto alle emergenze passate, il primo cittadino ha sottolineato che per un risultato duraturo sarà necessario attendere la realizzazione di nuovi impianti, come il termovalorizzatore previsto per il 2027. Intanto, la raccolta differenziata resta al centro delle strategie per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la gestione complessiva​.

Il maxi bando da 400 milioni di euro per il trattamento dei rifiuti ha prodotto risultati solo parziali: alcune quantità rimangono scoperte, costringendo l’amministrazione a valutare soluzioni temporanee come gli affidamenti diretti. Tuttavia, tutte le rilevazioni recenti indicano un netto miglioramento della situazione rispetto agli anni scorsi, grazie anche agli interventi straordinari messi in campo per il Giubileo. Tra questi, i contratti con aziende nazionali ed estere per la gestione dei rifiuti urbani sono già operativi​.​

Il Giubileo è stato un catalizzatore per ulteriori trasformazioni infrastrutturali della città, con interventi che vanno oltre la gestione dei rifiuti. Tra le opere in fase di completamento ci sono il tunnel di Piazza Pia e progetti di riqualificazione per strade, marciapiedi e fermate della metropolitana. Questi miglioramenti, insieme a un piano capillare di accoglienza per i pellegrini, mirano a presentare una Roma rinnovata, pronta a diventare un modello di sostenibilità e decoro​.

In definitiva, mentre Roma si prepara ad accogliere milioni di visitatori, la città affronta una sfida complessa, ma anche una straordinaria opportunità. Se le promesse e i piani saranno realizzati, il Giubileo 2025 potrebbe segnare un punto di svolta per la capitale, lasciando un’eredità positiva sul fronte dell’igiene urbana e della qualità della vita per residenti e turisti.