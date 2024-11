Tutte le indicazioni sullo sciopero generale di venerdì 29 novembre.

Lo sciopero generale di venerdì 29 novembre proclamato da Cgil e Uil contro la manovra coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati ad esclusione per i trasporti dei treni che non torneranno a fermarsi dopo lo stop dello scorso weekend che ha causato gravi ritardi e cancellazioni al servizio pubblico. Dalla sanità ai Vigili del fuoco fino ai trasporti che dopo aver indetto uno sciopero di 8 ore, dopo la precettazione, la protesta è scesa a 4 ore. A scioperare anche il comparto istruzione e ricerca. Un venerdì che si prospetta complicato per cittadini e turisti. In particolare la capitale, in cui, lo sciopero combacia con i numerosi cantieri in vista del Giubileo 2025 e che ha già causato diversi disservizi.

Cgil e Uil hanno spiegato che la mobilitazione è stata indetta per chiedere di cambiare la Manovra di bilancio, considerata dai due sindacati del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

Orari e chi sciopera!

Atac assicurerà i servizi fino alle 8.59 e dalle 13 in poi: lo sciopero si concentrerà tra le 9 e le 13. Qualora delle stazioni della metropolitana a Roma restassero aperte, non si assicura comunque il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale. Le uniche bike box certamente aperte saranno quelle delle stazioni Laurentina e Ionio. Lo sciopero generale resta di 8 ore o per l’intero turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati, ad eccezione dei trasporti dove, a seguito della precettazione, viene ridotto a 4 ore in particolare per il trasporto pubblico locale, il trasporto aereo e marittimo. Restano esclusi dallo sciopero, come già accennato, il trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia.

Gli aerei, si fermano dalle 10 alle 14, Ita ha già cancellato 68 voli, di cui 18 internazionali e 50 domestici.

Bus, metro e tram, navi e traghetti, dalle 9 alle 13, nel rispetto delle fasce di garanzia. A rischio per l’intera giornata i taxi. Lo sciopero sarà di 4 ore anche per i vigili del fuoco, dalle 10 alle 14. Le lezioni a rischio per ogni ordine e grado e stop anche alla ricerca e nelle Università.

Le parole di Matteo Salvini sullo sciopero

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato la precettazione: “Per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos, ho deciso di intervenire direttamente, riducendo a quattro ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì”, ha detto il Ministro dei trasporti Matteo Salvini, che aggiunge “Landini dice che sto limitando il diritto di sciopero? In due anni e poco più di governo, 949 scioperi effettuati in Italia. Quindi diritto allo sciopero sì, ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani è l’impegno che mi sono preso”.