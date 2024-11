Cellulare in mano? Patente sospesa, il nuovo codice della strada

Il disegno di legge di 36 articoli che prevede nuove regole per la sicurezza stradale e norme per il nuovo codice della strada, ieri è stato approvato anche dal Senato, dopo il via libera della Camera lo scorso marzo. Le nuove norme entreranno da subito in vigore e Salvini (ministro dei trasporti) festeggia commentando: ” frutto di un lungo confronto durato più di un anno con associazioni, enti locali, realtà dell’automotive ed esperti”.

Il nuovo codice cerca di rispondere a una enorme quantità di incidenti spesso mortali e tenterà di prevenire e di assicurare la sicurezza dei cittadini alla guida e non. I feriti, infatti, negli ultimi due anni (2023/2024) sono più di 500.000. I numeri legati alle vittimi della strada sono intorno ai 6.000 incidenti mortali. Nella maggior parte dei casi si tratta di scontri frontali e uscite di strada, ma anche tamponamenti e urti con veicoli in sosta o contro ostacoli.

Cosa Cambia nel nuovo codice della strada?

Pene più dure per chi si mette alla guida dopo aver bevuto troppo: se il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si rischia una multa tra i 500 e 2000 euro oltre alla sospensione della patente per 3 o 6 mesi. Se il tasso arriva a 1,5 scatta l’arresto fino a 6 mesi con sanzioni che vanno dagli 800 ai 3.200 euro. Quest’ultimo, se superato, comporta l’arresto con una pena di almeno un anno e una multa fino a 6000 euro.

Cellulare alla guida? Scordatevelo… Le multe, infatti, vanno da 250 euro a un massimo di 1000 euro ed è uno dei casi in cui viene revocata immediatamente la patente per una settimana. I tempi di sospensione, ovviamente, aumentano se l’uso del cellulare in macchina causa un incidente, fino a 7 anni se ci sono vittime. Tolleranza zero, oltre che per l’uso del telefono, anche per chi supera i limiti di velocità. Multe da 173 a 694 per chi li supera di oltre 10km/h e man mano che aumentano sale anche la sanzione. Incremento notevole anche degli autovelox

Pedoni, monopattini e ZTL

Novità per due ruote e monopattini. Per i monopattini obbligo di targa, casco e assicurazione e il divieto di uscita dai centri urbani. Aumento delle zone ciclabili e pedonali delimitate da cartelli e segnalazioni. Più difficile la questione ZTL perché l’introduzione di nuove aree a traffico limitato sarà una decisione che spetta principalmente il parere dei prefetti.

In chiusura, i neopatentati possono guidare con un tasso alcolemico pari a 0 per i primi tre anni. Inoltre divieto assoluto per la guida di un veicolo con potenza superiore a 75 kilowatt per tonnellate. Tra le guide obbligatorie per l’esame pratico anche quelle in autostrada e di notte.