Un altro genere di leadership: istituzioni, imprese, professioni

Prima volta a Roma per Woman Care, associazione nata per dare maggiore attenzione a tutte le donne, dalla fertilità alla menopausa e non solo. Nell’incontro tenuto presso la Sale d’Istituto di Santa Maria in Aquiro a Roma, la moderatrice Donatella Visconti (socia fondatrice Woman Care) e Olga Cola (presidente di Woman Care), insieme ad altri ospiti interni all’associazione, si è discusso della nascita della fondazione e del ruolo, sempre maggiore, in termini di leadership delle donne.

Primo incontro, fondamentale, per discutere del futuro e del rinnovamento del ruolo della donna nella nostra società. Woman Care rappresenta uno dei fari in questa animata e moderna discussione sul rispetto e sulla valorizzazione della donna in ambito lavorativo, sociale e civile. La cultura del rispetto e della parità deve essere sempre più un argomento centrale, a partire dalle scuole e dai nuclei familiari, primi luoghi di aggregazione e socializzazione dei nostri giovani.

L’associazione

Woman Care è composta da uomini e donne di età e numero bilanciato che hanno deciso insieme di portare il loro contributo per una lotta comune: discriminazione, disuguaglianza e violenza sulle donne. Nell’incontro si è parlato prettamente di leadership femminile, nelle difficoltà che le donne devono subire per ottenere ruolo di prestigio. Lo scopo principale però di Woman Care come associazione riguarda la prevenzione per gettare le basi verso un futuro migliore, partendo proprio dai giovani. Un futuro in cui la cura del rispetto, dell’affettività e del dialogo siano valori indissolubili e in cui la diversità viene vista come un pregio, non come ostacolo. Associazione che opera anche sul campo a stretto contatto con le donne che subiscono violenze e abusi.

Il coraggio di diventare ciò che si vuole

Non esiste nessuno studio capace di affermare che le donne possiedono meno qualità imprenditoriali o gestionali degli uomini, semplicemente, la cultura e i mille stereotipi creati intorno alla figura femminile hanno creato un mondo incentrato sull’uomo. La chiave del successo è la cooperazione. Un confronto anche sulle molte start up nate nell’ultimo periodo in cui la cooperazione tra leader donne e leader uomini porta grandi risultati. Un occhio anche a diversi dati e a paesi, soprattutto nel nord Europa dove la parità di genere sembra, già, un discorso superato al contrario dell’Italia.

Ospiti dell’incontro oltre alla presidente e alla socia fondatrice, anche Maurizio Bernardo (Socio fondatore Woman Care, Silvia Rovere ( presidente onorario Women care), Maria Cristina Porta (Socai Women Care), Domenico Siclari (Socio fondatore) , Gabriele Fava (Socio) e Renato Loiero (Consigliere del presidente del consiglio dei Ministri)