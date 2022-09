Verso la nuova legislatura. Ma mancano i correttivi al taglio dei parlamentari

Svolte le elezioni politiche e ottenuti i risultati che hanno attribuito la vittoria alla coalizione di centrodestra, bisogna ora attendere il prossimo 13 ottobre per l’avvio ufficiale della XIX legislatura.

In quella data è stata convocata la prima seduta di Camera e Senato per procedere alla proclamazione dei nuovi eletti e agli adempimenti per la formazione degli organi del Parlamento.

Il primo atto delle Assemblee è l’elezione dei rispettivi Presidenti, a cui seguirà la costituzione degli Uffici di Presidenza e dei Gruppi parlamentari.

Solo dopo il compimento di questi passaggi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrà procedere alle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo a cui parteciperanno i presidenti dei gruppi.

Primo Parlamento dopo il taglio dei parlamentari

L’insediamento del nuovo Parlamento è segnato da un importante cambiamento, a seguito della legge costituzionale n. 1/2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari passati da 630 a 400 deputati eda 315 a 200 senatori.

Un taglio lineare avvenuto non senza conseguenze.

Come infatti ampiamente preannunciato da molti giuristi al tempo del noto referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, la riforma avrebbe comportato importanti distorsioni nel funzionamento delle assemblee legislative, in mancanza di ulteriori iniziative normative per adeguare l’organizzazione parlamentare alla nuova composizione.

Riforma Regolamenti parlamentari

Il taglio dei parlamentari, in particolare, avrebbe richiesto una tempestiva riforma dei Regolamenti parlamentari, che disciplinano l’organizzazione e i lavori di Camera e Senato.

Ma ad oggi quei correttivi non sono stati completati ed è improbabile che si provveda prima del 13 ottobre. Si rischia quindi che la nuova legislatura parta già con alcune rilevanti anomalie.

Per esaminare la portata di questa lacuna abbiamo rivolto alcune domande ad Alessandro Gigliotti, cultore di diritto costituzionale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Innanzitutto, quali modifiche dei Regolamenti sono considerate necessarie a seguito della riduzione dei parlamentari?

«Di per sé, una modifica significativa della composizione delle assemblee parlamentari, come quella entrata in vigore a seguito della riforma costituzionale del 2020, impone quanto meno una revisione di tutte le norme regolamentari che richiedono un numero fisso di parlamentari per la composizione di organi ed articolazioni interne o per l’attivazione di determinate procedure. Il caso più rilevante concerne i criteri per la composizione dei gruppi: alla Camera servono 20 deputati, al Senato 10 senatori (ora ridotti, per l’appunto, a 6). Dal momento che tali soglie numeriche sono determinate alla luce della composizione, se viene a mutare questa un adeguamento normativo è indispensabile.»

A che punto sono Camera e Senato nell’introdurre i correttivi?

«Entrambe le Camere avevano avviato da tempo un processo di revisione dei rispettivi regolamenti, ma lo scioglimento anticipato ha mutato improvvisamente il quadro. Ciononostante, il Senato ha fatto in tempo ad approvare la riforma, riunendosi pochi giorni dopo lo scioglimento, poiché l’iter era ormai concluso. Alla Camera, invece, i lavori erano ancora in uno stato embrionale e si è quindi deciso di procrastinare il tutto alla XIX legislatura.»

Quali conseguenze genera nell’ambito della nuova legislatura il mancato completamento dei correttivi?

«La mancata adozione di una riforma regolamentare da parte della Camera pone principalmente due problemi: uno interno alla Camera stessa, nella misura in cui si continuerà ad applicare un regolamento pensato per un’assemblea composta da 630 deputati, uno di carattere più generale derivante dall’asimmetria tra i due rami del Parlamento originata da differenze non proprio irrilevanti tra i regolamenti. Si pensi, a tal proposito, alle commissioni permanenti, che al Senato sono state ridotte da 14 a 10, accorpandone alcune, mentre alla Camera sono rimaste invariate. Un’asimmetria che potrebbe dunque ripercuotersi sui lavori parlamentari, un po’ paradossale se si pone mente al fatto che uno degli obiettivi della riforma costituzionale era proprio una razionalizzazione del procedimento legislativo.»

Oltre al completamento della riforma dei Regolamenti, il nuovo Parlamento eredita altri oneri collegati al taglio dei parlamentari?

«Indubbiamente, modificare la composizione delle assemblee pone ulteriori problemi che avrebbero richiesto interventi di adeguamento. Penso ad esempio alla legge elettorale, che non è stata modificata (salvo un piccolo intervento di mero adeguamento al mutato numero dei seggi) ma che era stata pensata anch’essa per un Parlamento con una composizione molto diversa da quella attuale. Ci sono poi esigenze di rafforzamento degli organi di diretta collaborazione determinate dal fatto che ogni parlamentare avrà un carico di lavoro maggiore rispetto al passato, ma si tratta di questioni puramente interne che hanno una scarsa eco presso l’opinione pubblica.»

Conclusioni

È di tutta evidenza che la prossima legislatura si scontrerà, tra l’altro, con la mancata riforma del Regolamento della Camera a seguito della riduzione dei parlamentari. Con il rischio che venga compromesso l’andamento dei lavori delle due Assemblee legislative, adesso segnate da un’asimmetria di funzionamento non di poco conto.

A questo si aggiungono gli ulteriori problemi di rappresentanza venuti fuori con l’applicazione di una legge elettorale anch’essa non opportunamente modificata, come avrebbe invece richiesto la riduzione del numero degli eletti.

Una situazione che non può stupire di fronte a quella che è stata una riforma costituzionale profondamente sbagliata. E che ha avuto come unico fine quello di decimare il Parlamento, senza tener per nulla conto degli effetti che avrebbe avuto sull’assetto istituzionale.