Lavoro: quarantena Covid non è più a carico dell’Inps

La quarantena prevista in caso di contatto con una persona positiva al Covid non è più a carico dell’Inps per l’anno 2021. Il legislatore non ha stanziato risorse aggiuntive per prorogare gli effetti della norma del decreto Cura Italia (art. 26, comma 1, del dl 18/2020) che, equiparando l’isolamento fiduciario alla malattia, dava diritto al lavoratore del settore privato all’indennità erogata dall’Istituto previdenziale con relativa contribuzione figurativa.

Cosa succede adesso in caso di quarantena?

Come ha precisato l’Inps con il Messaggio n. 2842 dello scorso 6 agosto, l’Ente non potrà riconoscere la tutela previdenziale per l’anno in corso, se non sopraggiungeranno ulteriori iniziative normative. Venuta meno l’equiparazione con la malattia, il lavoratore assente sul lavoro per quarantena, se non può svolgere la prestazione in smart working, dovrà ritenersi in aspettativa e/o sospensione non retribuita. Ma di fatto ci sono ancora molti dubbi su come dovranno essere considerati questi periodi di assenza e se andranno a carico del lavoratore o del datore.

Non è tuttora chiaro se il governo intenda riparare a queste criticità, che indubbiamente meriterebbero un intervento visto che sono legate all’ottemperanza di un obbligo per la tutela della salute pubblica.

In ogni caso i sindacati – Cgil, Cisl e Uil – si sono rivolti con una lettera al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, per sollecitare il rifinanziamento della misura a protezione dei lavoratori. È inevitabile il caos che determina questa situazione che pesa su aziende e lavoratori, ora che la tutela introdotta dalla normativa emergenziale non è più effettiva.

La mancanza di indennità per le assenze dovute alla quarantena potrebbe indurre i lavoratori – che temono decurtazioni dallo stipendio – a continuare a lavorare senza segnalare il contatto Covid, per non osservare l’isolamento. Il rischio è quello di veder favoriti i contagi a causa dell’inadempimento di una misura precauzionale di contrasto al virus.

Tutele lavoratori fragili

Problemi non mancano anche rispetto alla condizione delle persone fragili. Per questi lavoratori l’assenza sul luogo di lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero solo fino al 30 giugno 2021 (art. 26, comma 2 d.l. n. 18/2020) e non sembra sufficiente come misura di protezione il riconoscimento del diritto a lavorare in modalità agile fino al 31 ottobre 2021, dopo la proroga riconosciuta dal decreto legge n. 105/2021 (cosiddetto decreto Green Pass).

In conclusione, sono diversi i nodi da sciogliere in materia di lavoro che attendono delle urgenti soluzioni e, quanto meno, dei chiarimenti da parte dell’esecutivo per non lasciare i lavoratori e i datori in un evidente stato di incertezza su come gestire queste situazioni.