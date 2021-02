Mandato esplorativo: al via il tavolo di lavoro convocato da Fico

È un avvocato che per anni, oltre ad esercitare la professione, ha lavorato come consulente in Enti e Associazioni di categoria operanti nell’ambito della tutela dei consumatori, del lavoro e dell’ambiente. Dal 2013, lavora alla Camera dei deputati come collaboratore parlamentare, con il ruolo di consulente legislativo, in particolare, in materia di lavoro e previdenza. Amante della scrittura, in passato ha redatto articoli pubblicati dal giornale locale di Salerno “La Città” e ha elaborato contenuti per siti web. Attualmente, redige articoli per riviste specializzate pubblicate dalla casa editrice Lunasia Edizioni e, da luglio 2020, ha iniziato una collaborazione con 2duerighe per occuparsi principalmente di politica e attualità.