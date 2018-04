Pollution Pods: a Londra un’Art Installation ti farà respirare l’aria inquinata di diverse città

© Michael Pinsky

Ad aprile, la città di Londra e l’artista Michael Pinsky hanno deciso di sensibilizzare i cittadini sull’inquinamento attraverso l’aria di cinque grandi città: da Pechino a Nuova Delhi, passando per San Paolo.

Nell’aria satura di Londra, dal 18 al 24 aprile, sarà aperta al pubblico Pollution Pods un’installazione di Michael Pinsky alla Somerset House.

Passanti, visitatori e turisti saranno in grado di prendere una grande boccata d’aria inquinata lasciandosi tentare da questa installazione. Sul menù, un po’ di ozono, particelle, biossido di azoto, biossido di zolfo e monossido di carbonio e cinque città: Londra, ovviamente, Pechino, San Paolo, Nuova Delhi e Tautra (una remota penisola di Norvegia, come contrapposizione!). Viene voglia di provare.

L’installazione Pollution Pods (“capsule di inquinamento”) è stata pensata dall’artista inglese sotto forma di cinque cupole geodetiche: delle bolle d’aria inquinate in cui il visitatore si ritroverà in una sorta di immersione olfattiva. L’apertura al pubblico coinciderà con la Giornata della Terra, il 18 aprile. Questo lavoro è stato originariamente prodotto per un progetto di ricerca, al fine di vedere se l’arte potesse influenzare le percezioni, le abitudini e le azioni delle persone riguardo al riscaldamento globale. La creazione di questa struttura risale al 2017 e continua ad essere promossa. Sul suo sito web, l’artista spiega:

“Pollution Pods è stato inizialmente commissionato dalla NTNU [Norwegian University of Science and Technology] come parte di Climart, un progetto di ricerca di quattro anni che ha studiato i meccanismi psicologici coinvolti nella produzione e nella fruizione delle arti visive cercando di unire le scienze naturali con le arti visive stesse .”

Risvegliare le coscienze attraverso i sensi.

Passando da una città inquinata all’altra, il visitatore sarà in grado di percepire i diversi tipi di atmosfere e passerà dal freddo al caldo e dall’umido al secco. Per ricreare questi cinque ambienti, l’artista ha collaborato con gli esperti di chimica atmosferica di Airlabs. Ha anche lavorato con la specialista olfattiva Lizzie Ostrom che ha scovato un produttore di gasolio bruciato che lo dissipasse nell’atmosfera. Anche la società olandese I Scent ha partecipato al progetto creando odori di plastica, erba, carbone e legno bruciato. E comunque, per stare tranquilli, non vengono utilizzati gas tossici per la salute in questa installazione!

L’aria di Londra non soddisfa gli standard raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Nonostante ciò, rimane molto più pulita di quello di Nuova Delhi, la più inquinata delle cinque città. Si stima che il londinese medio, esposto agli attuali livelli di inquinamento ricreati nella struttura, perderebbe fino a 16 mesi di aspettativa di vita, mentre un residente di Nuova Delhi perderebbe fino a quattro anni.

L’artista spiega: “In questi Pollution Pods, ho cercato di replicare l’esperienza fisica di ogni città per ogni cittadino. Ad esempio, quando sei a San Paolo, ti senti come in un santuario rispetto a Nuova Delhi, dove i nostri occhi iniziano a pizzicare a causa dell’etanolo, mentre l’aria di Tautra è diversa da qualsiasi altra aria che hai respirato prima, è così pura. ”

Christian A. Kloeckner, psicologo specializzato nell’ambiente, conclude: “Crediamo che solo immergendoci in questo tipo di ambiente artistico, con la risposta fisica ed emotiva che genera, possiamo sperare di cambiare il nostro comportamento “.

FdA