INTERNATIONAL CANNABIS EXPO | 4.20 Canapa tra cultura e coltura

Sono nata a Palermo negli anni ottanta. Subito dopo gli esami di maturità ho cominciato a viaggiare e non ho più smesso. Amo camminare per giorni, fare lenti giri in bici, guidare la Vespa. Sto misurando il mondo un pezzetto alla volta. Vivo di zaini leggeri e libri pesanti. A volte mi fermo. Ho vissuto in città così diverse tra loro che, divenendo parte di me, hanno creato l'ibrido che oggi sono. Vivo attualmente a Milano. La sento mia e ne scrivo il più possibile. Una sorta di irrequietudine interiore mi spinge a pensare che non mi fermerò qua ma credo anche che in fondo sia giusto così.