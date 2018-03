CORTISONICI 2018 | Festival Internazionale di cortometraggi

Cortisonici è un festival cinematografico internazionale che ogni anno propone una competizione di cortometraggi (fino a 15 minuti) e una serie di eventi paralleli – concerti, anteprime, attività ludiche, incontri con registi e attori – che si svolgono in varie location della città di Varese.

Dal 3 al 7 aprile, giunto alla sua 15° edizione, il Festival assegna quest’anno quattro premi: il Premio della Giuria, il Premio del Pubblico, il Premio Giuria Giovani, e infine il Premio Ronzinanti, assegnato dagli organizzatori al lavoro più sorprendente.

Accanto al concorso ufficiale interessante anche la sezione Inferno, che propone in una collocazione notturna le opere più estreme e sperimentali ricevute.

Cortisonici è completamente gratuito e caratterizzato da un approccio inclusivo e disimpegnato, mirato alla promozione della cultura – in particolare cinematografica, audiovisiva e multimediale – e alla valorizzazione di tutte le forme d’arte e di espressione, con una predilezione per il cinema indipendente più genuino, creativo e beffardo.

Il Programma del Festival

Il programma è schematizzato per semplicità nelle quattro parti della giornata: Giorno, Aperitivo, Sera e Notte.

La prima giornata del 3 aprile si apre con un omaggio a Bud Spencer a partire dall’aperitivo di inaugurazione alle ore 19.30 per proseguire con il documentario del regista Karl-Martin Pold, che sarà presente all’evento.

Tutti i dettagli su luoghi, incontri, proiezioni, sono consultabili alla pagina: www.associazionecortisonici.it/associazione/cortisonici2018/programma

Da segnalare per gli appassionati del genere, all’aperitivo del 6 aprile ospiti speciali saranno gli sceneggiatori e attori della nota serie televisiva Un Posto al Sole.

Infine, per chi non avesse la possibilità durante la settimana, domenica 8 aprile ore 21 Cortisonici OFF proporrà post-festival la proiezione dei vincitori presso lo Spazio Informagiovani (via Como 21, Varese).