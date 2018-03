CARTOOMICS 2018 | Cultura pop a 360 gradi

È in arrivo la 25esima edizione di Cartoomics, la manifestazione ludico-culturale più importante del nord Italia (oltre 80.000 visitatori nel 2017). Dal 9 all’11 marzo ben 45.000 mq saranno dedicati a fumetto, cinema, videogame, cosplay, tecnologia, proiezioni, autori, incontri ed eventi speciali.

A conferma di quanto la manifestazione si sia imposta all’attenzione del panorama fumettistico italiano, la storica casa editrice di Diabolik, Astorina, ha scelto proprio Cartoomics per allestire una mostra-omaggio dedicata a Sergio Zaniboni, disegnatore scomparso lo scorso agosto.

Oltre 300 autori saranno disponibili a soddisfare ogni curiosità e richiesta dei fan.

Ospiti d’onore quest’anno Francesco Tullio Altan e Bruno Bozzetto, pietre miliari della cultura dell’illustrazione e del disegno animato.

Tantissime le novità in programma:

Cartoomics University : lezioni, talk e incontri tenuti da protagonisti di massimo prestigio.

: lezioni, talk e incontri tenuti da protagonisti di massimo prestigio. Il Fantasy Village : ispirato quest’anno alla saga di Harry Potter e al magico mondo di Hogwarts fatto di incantesimi, lezioni di alchimia e arti oscure, oltre a un photo set in cui i visitatori potranno immortalarsi.

: ispirato quest’anno alla saga di Harry Potter e al magico mondo di Hogwarts fatto di incantesimi, lezioni di alchimia e arti oscure, oltre a un photo set in cui i visitatori potranno immortalarsi. Tattoomics : incontro dell’universo Tattoo con quello della Pop Culture.

: incontro dell’universo Tattoo con quello della Pop Culture. L’ area western : ambientazioni nel vero stile old wild west dove sarà possibile incontrare i personaggi di film e serie tv come Westworld .

: ambientazioni nel vero stile old wild west dove sarà possibile incontrare i personaggi di film e serie tv come . E ancora, la nuova area horror che debutterà con The Clown-Horror House .

Protagonista dell’area fantascienza l’immancabile Star Wars. Gruppi di costumers riconosciuti ufficialmente da LucasFilm insieme a decine di figuranti con accuratissime riproduzioni degli abiti di scena usati sul set dei nove film che compongono la saga stellare più amata di sempre. Nel grande stand una statua a grandezza naturale di Jabba The Hutt contornata dalla sua corte, e due arene per i combattimenti con spada laser. Oltre a poter assistere alle performance acrobatiche di grandissimi atleti, il pubblico potrà partecipare direttamente prendendo lezioni da veri maestri Jedi. Da non perdere la mostra che espone diorama in Lego costruiti con migliaia di mattoncini riproducenti le scene più avvincenti dei capitoli cinematografici della saga.

In occasione di questa 25esima edizione, inoltre, lo storico settimanale Topolino distribuirà solo in fiera una versione speciale del numero 3250 con variant cover disegnata appositamente da Silvia Ziche e dedicata proprio all’importante anniversario!

Tra i vari stand a tema saranno presenti anche tre gruppi di appassionati Star Trek e due dedicati ai fan del Doctor Who.

Piccolo assaggio di un fitto programma ricco di sorprese, sano fanatismo e divertimento assicurato.

INFORMAZIONI PRATICHE

QUANDO: 9 – 10 – 11 marzo 2018 ORARI: 09.30 – 19.30

DOVE: Fiera Milano Rho Padiglioni 12, 16, 20. MM1 Rho Fiera

BIGLIETTO: Individuale giornaliero 13 euro acquisto in cassa o 11 euro acquisto online.