Quando (D)’Amore arriva sotto la Mole

Immedesimazione: questa è spesso la parola d’ordine quando guardiamo un film o una serie tv.

La medesima cosa accade quando leggiamo un romanzo, però in questo caso risulta necessario uno sforzo

di immaginazione più grande, perché non vedi davvero davanti ai tuoi occhi quell’uomo, quella donna, quel

bambino. In generale, le situazioni descritte tra le pagine di un libro ti risultano forse più vicine al cuore che

alla vista: vero è che se uno scrittore è particolarmente bravo, allora riesce a farti “vivere” tutte le sue

parole, in prima persona.

Spesso però l’immedesimazione in oggetto risulta pericolosa: sappiamo quanto le nostre menti siano

facilmente plasmabili, alcune di più e talune di meno, ma questa è la verità. Restando sull’asticella

dell’equilibrio, risulta necessario comunque prendere sempre le distanze tra quello che si sta vivendo e

quello che si sta guardando: ed è qui che si innescano quei valori come l’età, la saggezza, il carattere, la

cultura personale.

Perchè ci sono personaggi positivi, dai quali si può anche pensare di prendere spunto quando li si osserva e

li studia in un film; ma purtroppo ci sono anche personaggi molto negativi, che niente hanno di buono se

non quello di venire rappresentati davanti agli occhi dei più, perché la realtà è anche fatta di questi

soggetti.

La Serie Tv “Gomorra” è da parecchio tempo uno dei prodotti televisivi (anzi, quasi cinematografici) italiani

migliori sul mercato: vuoi la scelta degli attori che vengono quasi tutti dal mondo del teatro e che a

differenza della mediocrità seriale italiana, si sanno distinguere e far apprezzare. Vuoi perché dietro c’è

Roberto Saviano, che prende spunto dal suo romanzo omonimo per fare da ideatore a questo prodotto;

vuoi perché alla regia c’è Stefano Sollima, che ha già saputo distinguersi alla regia della serie “Romanzo

Criminale”.

Uno dei personaggi più contorti è il tanto amato / odiato Ciro di Marzio, interpretato dall’attore Marco d’Amore: detto l’Immortale, è il giovane emergente della cosca, pupillo del Boss Pietro Savastano e amico /

fratello del figlio di Don Pietro, Gennaro. Sulla trama si può sorvolare, ma sui personaggi decisamente

meno: il dipinto della Camorra ognuno di loro, tutti complici di quello stesso meccanismo che porta alla

rovina il nostro Paese ogni giorno.

Ma sono personaggi e gli attori che li interpretano hanno spesso ribadito il loro distacco (anche se, era

davvero il caso di puntualizzare ciò?) da quella realtà che loro rappresentano tramite uno schermo, proprio

perché la loro professione lo richiede. Per capire meglio tale concetto di immedesimazione e distacco,

l’attore Marco D’Amore sarà a Torino sabato 10 marzo: l’appuntamento è al Cinema Massimo, sotto la

Mole Antonelliana, dove lui per primo racconterà la relazione tra chi dirige un film e chi invece lo

interpreta.

Si tratta a tutti gli effetti di una masterclass organizzata da Piemonte Movie, aperta a tutti coloro che

vorranno partecipare, in cui gli spettatori potranno dialogare con l’attore sopra citato e con il regista

Francesco Ghiaccio.

Il programma della giornata è davvero ricco e prevederà anche la proiezione del film “Un posto sicuro”, in

cui Marco recita insieme a Toni Servillo e a seguire un dialogo a tre, tra attore / regista / pubblico. Per poter

partecipare a questa giornata all’insegna della cultura, è necessario iscriversi entro il 9 marzo, inviando una

mail all’indirizzo [email protected]

Un’occasione particolare per scoprire e provare a carpire i segreti di una professione che ha sempre molto

da raccontare, che ancora spesso non viene compresa del tutto proprio perché non si riesce sempre a

distaccarsi dalla “finzione” della recitazione.

Rebecca Cauda