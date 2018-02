MILANO TATTOO CONVENTION 2018 | Le star del tattoo

Milano Tattoo Convention è uno degli appuntamenti più importanti della tattoo-art internazionale. Da venerdì 9 a domenica 11 Febbraio 2018, giunta alla sua 23esima edizione, anche quest’anno si propone come un evento da non perdere. Un’unione di forze che si trasforma in una grande festa del tatuaggio, vero punto d’incontro tra i migliori artisti del mondo che si danno appuntamento per dar vita ad una manifestazione di altissimo livello.

Più di 450 artisti, provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio, s’incontreranno a Milano per una grande festa della creatività su pelle, in un continuo interscambio di informazioni e energie creative che coinvolgerà in maniera contagiosa anche il sempre numeroso pubblico presente.

Fra gli artisti presenti delle star internazionali come AD Pancho, Sarah Miller, il maestro giapponese Horitoshi I e la tatuatrice russa Sasha Unisex divinità del web con quasi un milione di follower su Instagram. Fra gli italiani la bella Moni Marino nota per il suo stile colorato fotorealistico e Matteo Pasqualin, una delle leggende del tatuaggio realistico italiano.

Una sezione dell’evento sarà dedicata a tatuatori storici provenienti da tutto il mondo con all’attivo più di 25 anni di carriera fra i quali: Dan Allaston, canadese che tatua dal 1982,

Gabriele Donnini, Daniele Carlotti, Francesca Tenan, Angelo Colussi e tanti altri.

Anche questa edizione avrà luogo nei padiglioni di una prestigiosa location come la FIERA MILANO CITY, nell’area centrale della metropoli milanese e facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici.

Oltre che per la qualità, Milano si differenzia da tutti gli altri appuntamenti del genere per il numero straordinario di tatuatori che per tre giorni lavorano incessantemente a contatto con un pubblico in visibilio e per la golosa occasione di vedere al lavoro in una sola volta tatuatori di tale portata.

Inoltre la Milano Tattoo Convention è un appuntamento culturale con più livelli d’interesse perché, come ogni anno, una serie di mostre ed eventi collaterali renderanno ancora più interessante l’evento:

PROGRAMMA

VENERDI’ 9 FEBBRAIO

14.00 EVENT OPEN

14.30 BODY WORK FATA

17.00 AERIALVERTIGE

17.30 ALFRED MAGO

18.30 BODY SUSPENSION ART SHOW

21.00 AERIALVERTIGE

21.30 BEST OF FRIDAY

23.00 CLOSING TIME

SABATO 10 FEBBRAIO

12.00 EVENT OPEN

12.30 BODY WORK FATA

14.30 AERIALVERTIGE

15.00 BEST ORIENTAL

16.00 ALFRED MAGO

17.00 BODY SUSPENSION ART SHOW

18.30 BEST TRADITIONAL

19.30 AERIALVERTIGE

20.00 BEST REALISTIC

21.30 BEST OF SATURDAY

23.00 CLOSING TIME

DOMENICA 11 FEBBRAIO

12.00 EVENT OPEN

12.00 BODY WORK FATA

14.00 AERIALVERTIGE

15.00 BODY SUSPENSION ART SHOW

15.45 ALFRED MAGO

16.00 BEST IN BLACK

17.00 AERIALVERTIGE

17.30 BEST COLOR

18.30 BEST OF SHOW 2k18

Per informazioni www.milanotattooconvention.it

MiCo Milano Congressi – MiCo LAB – Liv. 0

Ingresso Evento GATE 17 – P.le Carlo Magno – Milano

Venerdì 9 Febbraio 2018 13:30 – 23:30

Sabato 10 Febbraio 2018 11:30 – 23:30

Domenica 11 Febbraio 2018 11:30 – 20:30

INGRESSO 1 GIORNO € 25,00

INGRESSO 3 GIORNI € 60,00