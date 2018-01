Florencecalling: idee per trasformare le barriere antiterrorismo in arredo urbano

La Chiamata alle Arti #Florencecalling è stata lanciata a inizio settembre scorso con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e idee per trasformare la necessità di maggiore sicurezza in una occasione di abbellimento delle nostre città.

L’iniziativa ha riunito 52 progetti provenienti da tutto il mondo, che sono stati presentati venerdì 26 gennaio 2018 a Firenze nel Refettorio del Complesso di Santa Maria Novella.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’architetto Stefano Boeri, che ha lanciato l’idea di coinvolgere la creatività nella progettazione di dispositivi innovativi di protezione degli spazi pubblici e Jean Louis Missika, vice sindaco di Parigi e assessore all’urbanistica, all’architettura e alla sicurezza. La presenza di Missika, uno degli esponenti politici più attivi e attenti al nodo tra urbanistica e tutela della sicurezza, ha siglato la nascita di un asse Firenze-Parigi sui temi della difesa delle città.

L’appello di usare la creatività contro il terrore è stato sviluppato da aziende, scuole, progettisti, creativi e studi professionali italiani e internazionali con moltissime idee – alberi, panchine, grandi vasi, sculture, installazioni, luci… – alternative ai blocchi di cemento che solitamente si utilizzano per la sicurezza dei luoghi pubblici.

“La varietà e la qualità delle soluzioni proposte – ha detto Stefano Boeri – conferma quanto sia importante grazie alla creatività di architetti, artisti, artigiani, imprese, fare di necessità virtù, evitando di trasformare in luoghi militarizzati le nostre piazze più belle. […] Il successo della consultazione dato dalle numerose proposte ricevute in questi mesi è sinonimo della volontà di non arrendersi alla paura, ma di volerla combattere con la bellezza e la creatività. L’architettura messa al servizio di tutti diventa esempio di vittoria per la collettività e rinascita urbanistica all’insegna dell’estetica e della necessità di protezione.”

Stefano Boeri e Jean-Louis Missika a Firenze avevano appena inaugurato “La notte delle idee/Immaginazione al potere”, ciclo di dialoghi franco-italiani promossi dall’Institut français, per rilanciare insieme il dibattito sui grandi temi di attualità, con un incontro sul tema “Immaginare la città?”.

FdA