Dante in Duomo: omaggio a Dante nel Duomo di Milano

Dante in Duomo

Dante in Duomo è il titolo del suggestivo programma ideato da Massimiliano Finazzer Flory per celebrare il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta.

Milano sarà protagonista con il proprio simbolo: il Duomo. Dal 3 maggio al 9 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30, nei pressi dell’Altare maggiore del Duomo, si terrà la lettura integrale della Divina Commedia con la partecipazione di musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e/o degli allievi del Piccolo Teatro di Milano.

L’apertura di ogni cantica sarà affidata a un relatore d’eccezione che terrà una lectio magistralis introduttiva alla lettura: Massimo Cacciari (3 maggio -introduzione all’Inferno), Mons. Marco Ballarini, Canonico del Duomo e Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana (26 maggio -introduzione al Purgatorio) e Elio Franzini, Rettore dell’Università degli Studi di Milano (17 giugno –introduzione al Paradiso).

A volere Dante in Duomo, l’Arciprete del Duomo di Milano Mons. Gianantonio Borgonovo e il Capitolo Metropolitano, con la collaborazione della Veneranda Fabbrica del Duomo e della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, la quale, nello stesso periodo, metterà in mostra per il pubblico interessato parte del suo ricco patrimonio dantesco.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Duomo di Milano (accessibile anche dal sito ufficiale www.duomomilano.it) e sulla pagina Facebook ufficiale del Duomo di Milano. La lettura sarà inoltre eccezionalmente trasmessa in diretta televisiva sul canale 195 del digitale terrestre Chiesa Tv (visibile in gran parte della Lombardia), rilanciata anche da www.chiesadimilano.it, portale della Diocesi di Milano.

Dante in Duomo sarà accessibile gratuitamente al pubblico previa prenotazione obbligatoria, nella più rigorosa osservanza delle prescrizioni del contenimento del contagio da Covid-19 e fino a capienza massima consentita dalle norme.

Si potrà prenotare a partire dal 29 aprile attraverso il sito ufficiale duomomilano.it. Si invita il pubblico a consultare sempre il sito duomomilano.it per qualsiasi informazione circa l’evento.

Dante in Duomo è un progetto possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo in qualità di Main Sponsor e Retelit.

“Mi sono impegnato in prima persona con il Capitolo Metropolitano e la Veneranda Fabbrica per promuovere questa Lectura Dantis, ha dichiarato Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milanoe Direttore dell’Area Cultura della Veneranda Fabbrica del Duomo. Ritengo infatti importante recuperare l’antica memoria storica della Cattedrale attestata in una nota del Liber Dati et Recepti dell’anno 1418. In quell’anno, mentre Papa Martino V scendeva da Costanza a Milano e consacrava l’altare maggiore del nuovo Duomo, la Fabbrica organizzava una lettura pubblica della Commedia per raccogliere fondi per i lavori dell’erigenda cattedrale. Oggi, grazie alla tenace e costruttiva volontà di Massimiliano Finazzer Flory e alla collaborazione di Mons. Ballarini, Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, quell’annotazione storica –riemersa dalle carte del nostro Archivio (AVFDMi, reg. 132) –può far risorgere in noi lo spirito giusto per rendere omaggio a Dante in occasione del settimo centenario della sua scomparsa, nonostante le obiettive difficoltà create dalla pandemia in corso”.