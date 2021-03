Sono nata a Lipari, la più grande isola dell’Arcipelago Eoliano, in cui ho vissuto fino al diploma. Per seguire la passione per l’arte mi sono trasferita nella Capitale dove ho conseguito la laurea magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi Roma Tre. Mi piace molto viaggiare poiché mi affascina scoprire culture e modi di vivere diversi dal mio, e amo leggere perché, come affermò Umberto Eco, “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni […] perché la lettura è un’immortalità all’indietro.”