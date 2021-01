Etica e Informatica: l’innovativo corso di perfezionamento di Roma Tor Vergata

Gli impatti umani ed etici delle tecnologie informatiche sono diventati e si fanno ogni giorno più presenti nelle vicende personali e negli assetti scolastici, accademici, professionali, imprenditoriali e della gran parte delle realtà sociali.

Un progetto unico nel panorama delle Università italiane

Il nesso con i nuovi sviluppi dell’informatica è considerato vitale: tutte le nuove questioni legate all’intelligenza artificiale, alla gestione dei dati, ai problemi legati alla privacy, alla comunicazione personale, all’uso della tecnologia nei processi di insegnamento, sono anche o principalmente questioni filosofiche.

Da qui nasce il progetto, unico nel panorama delle Università italiane, del corso di perfezionamento in Etica e informatica di Roma Tor Vergata, destinato a chiunque desideri — per motivi di studio, lavorativi o per interesse personale — approfondire temi tanto attuali e di tale spessore, con una docenza bilanciata tra l’ambito accademico e quello professionale.

La struttura didattica del corso propone una connessione organica tra studio della filosofia e studio delle basi dell’informatica, tra fondamenti teorici e versante applicativo. Il corso di alta specializzazione fornisce le conoscenze e competenze per studiare le tecnologie informatiche in una prospettiva filosofica, valutare l’emergenza di nuovi problemi etici e proporre relative soluzioni e indirizzi di sviluppo, con particolare attenzione alle ricadute umane e sociali.

I quattro moduli che costituiscono il corso (Etica e storia dell’informatica, Fondamenti di informatica, Filosofia dell’informatica, Etica e diritto dell’informatica) offrono un quadro approfondito e innovativo delle basi storiche, teoriche e filosofiche dell’informatica, con particolare attenzione agli aspetti etici, sia in prospettiva personale che sociale; capacità di giudicare criticamente e autonomamente gli usi contemporanei delle tecnologie informatiche e delle intelligenze artificiali e di progettare e proporre miglioramenti, cambiamenti e i nuovi orizzonti e le tecnologie dirompenti. Tali conoscenze sono supportate dalla competenza scientifica e professionale dei relatori, docenti accademici implicati nella ricerca in tali ambiti di studio ed esperti e ricercatori attivi nell’etica dell’informatica e dei sistemi di gestione dell’informazione, avvalendosi della collaborazione di CyberEthicsLab., società leader nel settore dell’innovazione responsabile.

Il nuovo corso di perfezionamento dell’Università di Roma Tor Vergata coniuga l’apertura di spirito e di ricerca con competenza scientifica, la consapevolezza dell’importanza dei temi proposti con il tentativo di ripercorrere tali temi in una continua e partecipativa riproposizione delle domande fondamentali dalle quali essi si sono originati e continuano a nascere.

Per informazioni e iscrizioni: https://mondodomani.org/etinfo