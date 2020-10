Portici di Carta 2020 dedicato a Luis Sepulveda

Il periodo non è dei più floridi e questo pensiero vale per qualsivoglia settore e attività. L’essere umano non è nato per chiudersi in casa, per non entrare in contatto con gli altri, per non respirare l’aria che lo circonda: ma se l’aria diventa infetta, come si può fare?

Portici di Carta – la libreria più lunga del mondo – torna per la sua XIV edizione nelle strade di Torino,sotto gli splendidi portici di via Roma, di piazza San Carlo e di piazza C.L.N. Il week end del 17-18 ottobre ben 65 librerie indipendenti, di catena, antiquarie e non solo, saranno le protagoniste indiscusse di due giorni all’insegna della carta stampata. Non tutte ammassate l’una sull’altra, ma suddivise in 17 aree tematiche e legate insieme dal personaggio al quale è dedicata questa nuova edizione: Luis Sepúlveda.

In memoria di Luis Sepúlveda

Lucho è uno di quei personaggi che questo anno infausto segnato dalla pandemia ci ha portato via: un poeta, uno scrittore, un cuore enorme e un’intelligenza emotiva che non ha eguali, capace di scrivere romanzi più complessi e rivolti ad un pubblico adulto come anche quei racconti che si pensa possano essere rivolti ai più piccoli. Rileggendo alcune delle sue storie e prima tra tutte “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” anche una persona che ha superato la tenera età può riscoprire o forse addirittura scoprire per la prima volta alcuni valori, come il coraggio di sapersi buttare, di volare oltre le proprie paure in una sola maniera: affrontandole.

Luis Sepúlveda aveva con i lettori italiani un rapporto speciale e particolare ed è proprio per questo che i librai di Portici di Carta ricorderanno lo scrittore con un omaggio domenica 18, alle ore 18:00, che vede protagonista la compagna di una vita, Carmen Yáñez, insieme alla sua traduttrice in italiano,Ilide Carmignani.

Portici di carta per i più piccoli e passeggiate letterarie

Munito costantemente di mascherina, il pubblico di questa speciale manifestazione letteraria può scegliere di passeggiare tra le bancarelle delle tante librerie che si fanno portatrici della cultura a disposizione di chiunque, come allo stesso tempo può scegliere tra le molte attività (che quest’anno verranno svolte con alcune limitazioni a causa del covid) che questa edizione propone.

Per i tanti genitori che si troveranno nel centro di Torino il prossimo week end, come non scegliere di partecipare allo spettacolo della Gabbianella e il gatto, scritto da Assemblea Teatro; in alternativa si svolgeranno letture ad alta voce (realizzate con ODS – Operatori Doppiaggio e Spettacolo) delle fiabe dello scrittore cileno, dove i protagonisti indiscussi sono spesso gli animali e il messaggio di integrazione che non arriva mai nella nostra società.