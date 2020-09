Nasce a Roma nel 1995. Dottoressa magistrale in Storia dell'Arte alll'Università degli studi di Roma Tor Vergata. È specializzata nella produzione artistica italiana del secondo Novecento, ma si occupa anche di arte contemporanea emergente a livello nazionale ed internazionale. Ad oggi è impegnata in una serie di progetti di divulgazione artistica, come quello organizzato dalla Casa Circondariale di Rebibbia che utilizza le materie artistiche e la cultura in generale come mezzo rieducativo per i detenuti. Per il MArteLive si occupa dell'assistenza alla direzione delle sezioni di Arti Visive.