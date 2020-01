Milano Tattoo Convention 2020 | 25th Anniversary

Il mondo dei tatuaggi torna a Milano per la 25° edizione della Milano Tattoo Convention.

Dal 7 al 9 febbraio si svolgerà infatti uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, nella cornice del Mi.Co. – Milano Congressi, uno più grandi centri congressi d’Europa.

La Milano Tattoo Convention sarà un insieme di arte, cultura e spettacoli in cui i tatuaggi saranno il filo conduttore.

Oltre 450 i Tattoo Artist provenienti da tutto il mondo. Impossibile cercare di scrivere a parole ciò che solo lo sguardo può vedere. Non resta che varcare la soglia del magico mondo dei tattoo, chi seguendo la propria passione, chi per semplice curiosità.

Giusto un assaggio, ecco alcuni tra i nomi più noti presenti nel corso dell’evento.

Tra gli artisti, star internazionali come i coreani Haewall e Pitta Kkm, famosi per i loro tattoo in chiave orientale; il vietnamita Manh Huyn, per la prima volta in Europa, diventato una star sui social per il suo tatuaggio in stile orientale influenzato dalla cultura pop; il polacco Ad Pancho, famoso per l’impeccabile saturazione del colore; lo spagnolo Oash Tattoo, uno degli esponenti dello stile neo-traditional; l’inglese Josh Peacock, che inserisce dei denti di grandi dimensioni in ogni soggetto che tatua; Sasha Unisex, una delle tatuatrici più seguite al mondo con quasi 1 milione di followers, apprezzata per il suo stile watercolor.

A contorno dei tatuatori ci sono musica, spettacoli e gli immancabili tattoo contest che premiano i migliori lavori.

IL PROGRAMMA

Venerdì 7 febbraio

14.00 – Open

14.00 – Body Art

16.00 – Aska Performance

16.30 – Show

17.00 – Aska Performance

18.00 – Best Small Black & White

19.30 – Best Small Color

21.00 – Best of Friday (tattoo contest)

Sabato 8 febbraio

12.00 – Open

13.00 – Aska Performance

13.30 – Marta contorsionista

16.30 – Cisky from Italia’s got Talent

16.45 – Betty Style

17.45 – Aska Performance

18.00 – Best Medium Black & White

19.30 – Best Medium Color

21.00 – Best of Saturday (tattoo contest)

22.00 – Aska Performance

Domenica 9 febbraio

12.00 – Open

13.00 – Aska Performance

13.30 – Cisky from Italia’s got Talent

14.00 – Marta contorsionista

14.30 – Aska Performance

15.00 – Betty Style

16.00 – Best Large Black & White

17.30 – Best Large Large

19.00 – Best of Show (tattoo contest)

La Milano Tattoo Convention 2020 rispetta i seguenti orari di apertura:

venerdì 14.00-23.00;

sabato 12.00-23.00;

domenica 12.00-20.00.

I biglietti di ingresso giornalieri costano 25 euro, mentre l’abbonamento all’intera Milano Tattoo Convention ha un prezzo di 60 euro.

Mi.Co. – Milano Congressi (Fiera Milano City) – Via Gattamelata, 10 – Gate 13/14

Per info:

www.milanotattooconvention.it

https://www.facebook.com/milanotattooconvention