Zelim Bakaev | Scomparso nel pieno delle purghe omofobe

Zelim Bakaev

Due anni fa spariva nel nulla la popstar dichiaratamente gay.

Zelim Bakaev nasce nel 1992 a Grozny, la capitale della Repubblica cecena.

È scomparso in Cecenia l’8 agosto 2017, durante una breve visita nella regione per partecipare al matrimonio di sua sorella. Si ritiene che sia stato rapito, torturato e assassinato dalle autorità cecene come parte della loro sistematica persecuzione contro uomini omosessuali.

Appassionato di musica, aveva iniziato a cantare in giovane età in Cecenia. Aveva lavorato per un anno e mezzo presso il Dipartimento di Cultura dell’ufficio del sindaco di Grozny, ed era diventato uno dei solisti dell’ensemble di canzoni e danze “Stolitsa”. Il suo repertorio comprendeva brani in lingua cecena e in russo.

Era diventato popolare soprattutto in Cecenia, Inguscezia , Daghestan e infine in Russia .

Nel 2013, aveva preso parte agli Vainakh Awards annuali per artisti emergenti, e nel 2017, Zelim aveva fatto domanda per il casting nella versione russa di Star Academy (chiamata Fabrika Zvyozd). La serie sarebbe iniziata a settembre 2017.

La scomparsa

Il 6 agosto 2017, Bakaev si è recato a Grozny per partecipare al matrimonio.

Era dovuto tornare a Mosca pochi giorni dopo, mentre era programmato per partecipare al concorso musicale russo il 10 agosto.

L’8 agosto, secondo quanto riferito, è stato arrestato dalle forze di sicurezza Special Rapid Deployment (SOBR), secondo due testimoni oculari come hanno raccontato a Dozhd TV.

Anche il cellulare di Bakaev è stato disattivato lo stesso giorno.

Si ipotizzava che il suo arresto fosse stato sospettato di essere gay. Le autorità della Cecenia avevano dichiarato una campagna anti-LGBT con molte notizie di persecuzioni di omosessuali nella repubblica.

A Bakaev era stata precedentemente proibita qualsiasi apparizione pubblica in Cecenia.

La madre e la zia hanno ricevuto un messaggio che Bakaev aveva “lasciato” la Cecenia.

Il 18 agosto, la madre ha presentato una denuncia per la scomparsa di suo figlio Zelim, presso la polizia di Grozny e il 22 agosto ha fatto appello al Consiglio per i diritti umani chiedendo chiarimenti a loro e al ministero degli Interni ceceno.

Il ministro degli affari esteri e dell’informazione ceceno ha negato qualsiasi coinvolgimento delle autorità cecene nella vicenda. La polizia cecena ha affermato che Bakaev aveva acquistato un biglietto per un treno da Nalchik a Mosca con la partenza l’11 agosto.

Il 14 settembre, l’organizzazione per i diritti umani americana Human Rights First ha sollecitato il Dipartimento di Stato americano a intervenire con le autorità russe su Zelim Bakaev . Il 16 settembre 2017, la madre del cantante ha fatto appello pubblicamente al presidente ceceno Ramzan Kadyrov, chiedendo di suo figlio, ma il 18 settembre il Ministero degli affari interni ceceno ha rifiutato di aprire un’indagine penale sulla scomparsa di Bakaev.

Il 24 settembre 2017, un video sospetto è apparso preso in Germania con un sosia che afferma di essere Bakaev dicendo che ora è in Germania. Ma erano evidenti molte discrepanze tra cui la natura forzata del video, i mobili e le attrezzature russe che compaiono nel filmato, tra cui bevande e marchi alcolici non commercializzati in Germania. Un diplomatico di alto rango della missione dell’UE in Russia ha anche confermato che Bakaev non ha attraversato il confine di nessuno dei paesi Schengen nell’agosto 2017 o successivamente.

Nell’ottobre 2017, organi di stampa internazionali, e principalmente i media LGBT, hanno affermato che il cantante è morto a seguito di torture per mano della polizia cecena come parte dell’epurazione anti-gay del governo ceceno.

Tra il 2017 e il 2018, in Cecenia ci sono state delle vere e proprie ‘purghe’ per le persone considerate omosessuali. Dei lager, con decine di uomini scomparsi, e in alcuni casi uccisi.

Il Governo ha sempre negato qualsiasi violenza, perché a detta del premier Ramzan Kadyrov ‘in Cecenia non esistono gay’.