Intervista a Gabrielle Goliath per il Future Generation Art Prize 2019

Maksim Belousov (https://www.gabriellegoliath.com/elegy)

Future Generation Art Prize è uno degli eventi collaterali della 58° edizione de La Biennale di Venezia, May You Live in Interesting Times. L’esposizione è stata inaugurata il 9 maggio 2019 nella splendida cornice di Palazzo Ca’ Tron, che dal 1972 ospita lo IUAV di Venezia (Istituto Universitario di Architettura).

La quinta edizione del Future Generation Art Prize è promossa dal PinchukArtCentre e dalla Victor Pinchuk Foundation e presenta quest’anno 21 giovani artisti con i rispettivi lavori. Il leit motif dell’esposizione è la discussione delle impressioni circa la conoscenza del futuro e porta lo spettatore a fare esperienza di diversi punti di vista: molti progettano per il futuro, altri invece semplicemente problematizzano il presente e pongono domande. Future Generation Art Prize è stata aperto al pubblico dall’11 maggio al 18 Agosto 2019 e curata da Björn Geldhof e Tatiana Kochubinska.

Durante l’esibizione è possibile osservare opere di artisti scelti tra più di 5800 candidati, inclusi la vincitrice di quest’edizione 2019, l’artista lituana Emilija Skarnulyte con il suo video scanning t1/2 e la vincitrice del Premio speciale Gabrielle Goliath dal Sud Africa con il suo lavoro This song is for…

Qui presentiamo una piccola intervista con l’artista Gabrielle Goliath (1983, Sud Africa). Per l’occasione si parla di uno sei suoi lavori, Elegy, presente durante l’apertura dell’esposizione del Future Generation Art Prize 2019. Si tratta di un’istallazione a camera nella quale sono presenti sette schermi sui quali vengono proiettati dei video. Lo spettatore che entra si trova di fronte a sette riprese continue fatte a donne scalze e vestite di nero che vocalizzano note mentre una dopo l’altra vengono davanti la telecamera per rimanervi immobili qualche istante e poi andarsene.

Il visivo accompagna l’eco delle voci che aggredisce lo spettatore e conquista la sua memoria portandola a viaggiare fino ad una cerimonia funebre antica in cui il lamento delle prefiche greche ha il volto delle protagoniste di Elegy. Un lamento malinconico che mantiene in crescendo la tensione senza scaricarla per mezzo di altri espedienti e che rimette a chi osserva tutta la responsabilità della propria sensazione, come quando si assiste ad una cerimonia o ad un rito.

Come è nata questa tua opera, Elegy?

È un lavoro a lunga scadenza, che nasce nel 2015 come una performance. Il titolo Elegy proviene dalla presenza di una preghiera che si può esperire continuamente. È una performance fatta in memoria di donne ed individui della comunità LGBTA, che hanno subito atti di genere o violenze. Quando noi pensiamo alla violenza spesso non ci rendiamo conto che questa è anonima, senza volto né nome, perciò è facile distogliere l’attenzione da questo genere di cose, perché spesso è anche troppo grande oltre ad essere ignota. Se tu invece pensi ad una persona in particolare, ad un nome in particolare o ad un volto io credo diventi un po’ più semplice da riconoscere; il mio lavoro tratta di empatia, di compassione, non importa se hai o non hai mai sofferto una violenza, ti porterà a pensarci. Inoltre, credo che questo problema oggigiorno sia considerato solo “di genere”. Viene in questo modo chiuso in una scatola e relazionato all’ambiente quando in realtà noi siamo tutti uguali e abbiamo tutti bisogno della stessa attenzione oltre al fatto che necessitiamo di parlarne e di lasciare a questo argomento spazio e voce nelle nostre conversazioni.

Parliamo del titolo “Elegy”, che in italiano significa elegia. È relazionato ad antichi rituali poetici della cultura greca o latina?

Mmm… sì, ma non direttamente. L’elegia può prendere la forma di una poesia o di una canzone. È spesso l’espressione di sofferenza e di malinconia, come avveniva nella letteratura antica. Tuttavia, l’importanza di questo lavoro è quella di dare tempo e luogo all’espressione di questi individui che sono rilegati al margine della società e soprattutto di dare loro i nomi. La cosa fondamentale è nominarli, ricordarli e invocarli. Io credo che sia molto potente come processo.

Qual è la relazione tra il tuo lavoro e lo spazio, in questo momento stiamo in un antico palazzo con delle stanze decorate. Come comunica il tuo lavoro con l’environment nel quale è inserito?

Più che con una relazione con l’ambiente credo si instauri una relazione con il pubblico. Per me è importante che il lavoro viaggi e venga visto da più persone possibili. Il mio lavoro riguarda uno di quegli argomenti che le persone pensano che accada solo in alcune parti del mondo, ma la violenza è ovunque e noi dobbiamo solo iniziare a parlarne seriamente. È importante che la gente partecipi, non mi importano le caratteristiche del luogo nel quale la mia opera è inserita. Fondamentale, come dici tu, è che la bellezza, l’aria di esteticità e l’arte ci colpiscano e ci aiutino all’approccio ad argomenti complessi dando una visione diversa da quella offertaci da altre situazioni della nostra vita.