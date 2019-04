La 58ma edizione del Salone del Mobile 2019 affronta il tema del design sostenibile – Intervista al critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico

Lo scorso 10 aprile 2019 a Palazzo Marino a Milano si è svolta con successo la

mostra/convegno dal titolo “Le Frontiere dell’Arte Sostenibile. Paola Giordano,

Suggestioni Metropolitane tra Vita e Arte” a cura del critico d’arte Marco Eugenio Di

Giandomenico, organizzata dall’ARD&NT Institute (Accademia di Belle Arti di Brera e

Politecnico di Milano) e da ETHICANDO Association, promossa dal Comune di Milano e

dal Salone del Mobile 2019.

Intervistiamo il curatore Marco Eugenio Di Giandomenico, figura di spicco nel dibattito

sull’arte contemporanea.

In cosa è consistito l’evento?

L’evento ha voluto approfondire durante tutta una giornata la tematica della

sostenibilità dell’arte con un focus particolare sul design, con un prestigioso convegno

la mattina e la contestuale esposizione delle opere dell’artista Paola Giordano in Sala

Alessi e Sala degli Arazzi di Palazzo Marino a Milano. Sono intervenuti personalità

istituzionali e illustri relatori, da Roberto Favaro (Vice Direttore dell’Accademia di

Brera) a Martina Corgnati (figlia della famosa cantante Milva, docente di storia

dell’arte all’Accademia di Brera) e a Francesca Bertolotto (docente di relazioni

pubbliche all’Accademia di Brera), solo per citarne alcuni.

Il format è stato interessante, l’approccio teorico e scientifico ha trovato nella

produzione artistica della Giordano un risvolto immediato applicativo. Alle spalle della

cattedra dei relatori è stata esposta l’opera “Quo vadis”, dove l’artista si confronta con

la teoria quantistica degli universi paralleli. Si tratta di un’opera di circa 5 metri di

lunghezza e 3 di altezza, che nel 2017, nell’ambito della mostra itinerante OUR PLACE

IN SPACE, voluta dalla NASA e dall’ESA, è stata esposta esposta prima a Venezia

presso Palazzo Cavalli Franchetti, poi a Chiavenna presso l’ex Convento dei

Cappuccini, e nel 2018 a Garching, Monaco di Baviera, Germania, presso l’ESO

Supernova Planetarium & Visitor Centre.

In “Quo vadis” c’è l’uomo che naviga nello spazio infinito alla ricerca di se stesso e del

senso più profondo della sua esistenza, il suo viaggio cosmico è irto di pericoli, in

ogni istante rischia di essere risucchiato dal buco nero, che non è altro che la

negazione della sua derivazione ancestrale, è la scelta umana contra spiritum, nella

quale è tragicamente libero di imbattersi in ogni momento, è vivere la morte e

decidere di aderirvi.

Cosa si intende per arte sostenibile?

Il tema della sostenibilità si afferma nel secolo scorso con riferimento allo sviluppo

economico delle nazioni, perorando l’uso responsabile delle risorse naturali così da

lasciare alle generazioni future un pianeta vivibile, evitando che le scelte di oggi

possano in futuro compromettere la qualità della vita dei nostri nipoti e pronipoti.

Da più di vent’anni si parla anche di sostenibilità dell’arte e della cultura, non solo con

riferimento alle istanze eco-ambientali di tutto un filone di artisti contemporanei,

ovvero alle questioni relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, ma

anche in termini est-etici, vale a dire se è possibile pensare a un’arte che non migliori

la società, che non dia messaggi di edificazione collettiva.

D’altronde in tempi non sospetti Dostoevskij afferma che la Bellezza salverà il mondo,

e l’arte è la via privilegiata di rivelazione della Bellezza.

Un tema affascinante, che Paola Giordano sviluppa bene con le sue opere, allorché

affronta le problematiche della metropoli contemporanea, il ruolo della donna, le

risorse rinnovabili.

Ci sarebbe da dire molto, penso che il dibattito sulla sostenibilità dell’arte

caratterizzerà l’attenzione di critici e intellettuali nei prossimi decenni.

Il suo nome, Marco Eugenio Di Giandomenico, si afferma sempre di più, anche a livello

internazionale, nel dibattito dell’arte contemporanea. Cosa pensa di ciò?

La ringrazio per questa affermazione e sinceramente non me ne curo molto. Dopo un

ottimo liceo classico, mi laureo in economia e proseguo per dieci anni con lo studio di

filosofia, teologia e storia dell’arte. L’economia c’entra molto con la sostenibilità, la

critica contemporanea non può prescindere da aspetti di rendicontazione sociale,

soprattutto a causa dell’incessante sviluppo delle nuove tecnologie.

Sin da bambino sono affascinato dall’arte, in ogni sua espressione creativa, le mie

attività di oggi nel campo della critica e dell’economia della cultura derivano da una

predisposizione naturale, quasi da una vocazione.

Decifrare le opere degli artisti è un mestiere difficile, implica sensibilità estetica,

capacità ermeneutica, tanta cultura.

Io spero di essere all’altezza, ad ogni modo svolgo il lavoro che mi piace, che mi

permette di esprimermi come uomo e come intellettuale.