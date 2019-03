CARTOOMICS 2019 | QUANTI UNIVERSI IN QUESTO MONDO?

Star Wars

Ai blocchi di partenza, si terrà dall’8 al 10 marzo la 26ª edizione di Cartoomics!

Fiera Milano Rho: tre padiglioni per 50.000 mq dedicati a fumetto, cinema, gaming, cosplay, tecnologia, proiezioni, incontri ed eventi speciali.

Cartoomics accoglie ogni anno un numero sempre maggiore di appassionati e curiosi di ogni età e provenienza, come dimostrano le presenze raggiunte dalla scorsa edizione (96.000 visitatori) e che consolidano un trend di crescita costante del 20% negli ultimi 5 anni.

Il programma è come sempre ricco di incontri, eventi speciali e ospiti di rilievo: insieme al già annunciato superospite della sezione comics Max Bunker, invitato per festeggiare il 50° anniversario del suo mitico Alan Ford, ci sarà Ivo Milazzo, creatore con Giancarlo Berardi nel 1974 dell’indimenticabile Ken Parker.

Milazzo riceverà il IV Cartoomics Artists Award (assegnato negli scorsi anni ad artisti del calibro di Milo Manara, Giorgio Cavazzano e Altan) e sarà protagonista di un panel dedicato a tutti i suoi fan.

Sarà premiato alla 26ª edizione anche Massimo Boldi, ospite d’eccezione di un evento speciale condotto dal direttore artistico e dall’“Ambasciatore della Passione” di Cartoomics, l’attore Nicola Nocella (Nastro d’argento nel 2010 per Il figlio più piccolo di Pupi Avati e nomination al David di Donatello 2018 per l’interpretazione di Easy – Un viaggio facile facile) durante il quale si ripercorrerà la sua poliedrica carriera facendo il punto sulle peculiarità da “disegno animato vivente” della sua comicità ed esplorando la sua passione per il mondo del fumetto e del cartoon.

Da segnalare l’imperdibile mostra dedicata a Diabolik oltre che l’esposizione “Supereroi e radiazioni” realizzata da AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) in collaborazione con WOW Spazio Fumetto.

Non da ultimo, l’area avrà una protagonista speciale: Minnie, storica fidanzata di Topolino e tra i personaggi femminili cartooniani più ironici e brillanti. L’occasione è la celebrazione del 90° anniversario dalla sua prima apparizione nella produzione Disney Steamboat Willie.

Una ricorrenza talmente simbolica da essere valsa al personaggio una stella sulla celeberrima Hollywood Walk Of Fame, per la categoria Motion Pictures.

Da Hollywood a Cartoomics, Minnie verrà festeggiata con incontri a lei dedicati e momenti che coinvolgeranno grandi e piccini.

L’area giochi da tavolo, di ruolo e carte collezionabili si conferma un fulcro della manifestazione: ospita tutti i maggiori produttori e distributori italiani, confermandosi ormai come uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati italiani.

Gli appassionati di fantascienza ritroveranno la vasta area dedicata all’universo Sci-Fi e ai fantamondi di Star Wars & Co. con la partecipazione dei gruppi di costuming riconosciuti ufficialmente da LucasFilm (501st Legion Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, Ori’cetar Clan – Italy MMCC e Galactic Academy) e i coreografici combattimenti con spada laser organizzati da Saber Guild.

Spazio all’azione con live show, spettacoli interattivi e adrenalinici dedicati alla saga Resident Evil organizzati dall’associazione Umbrella Italian Division e all’horror con l’escape game realizzato da Enigma Room. Gli amanti del fantasy saranno accolti presso il Fantasy Village con tornei e tante realtà del mondo fantasy unite sotto il vessillo dell’Associazione La Fortezza.

Completamente rinnovata l’area Gaming&Tech, spostata nel padiglione 12 con novità relative ai videogiochi e all’hi-tech e postazioni di gioco e tornei in collaborazione con Mantus Gaming.

Terminato il quinquennio della gloriosa Movie Time Machine, l’area cinema ed entertainment di Cartoomics diventa un vero e proprio MovieCon che ospiterà contenuti dedicati al cinema e attività in collaborazione con le maggiori realtà nazionali di cinema e tv. Oltre a farsi prestigiosa cornice dei festeggiamenti dedicati agli 80 anni di Batman, l’area cinema ed entertainment ospiterà per il secondo anno gli “UniVisionDays – Memorie del cinema, visioni del futuro”, manifestazione promossa dall’Associazione UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online).

Da sempre tra i protagonisti indiscussi della fiera, e con un’area dedicata con palco, camerini e

photo opportunity a fare da cornice a contest, spettacoli e sfilate, i cosplay capitanati

dall’Associazione Cosplay City capofila di un universo parallelo di appassionati ed espertissimi artisti.

Tra le novità dell’edizione 2019 un’area calcio che ospiterà – tra gli altri – Fantagazzetta.it, e un’area western completamente rinnovata e ampliata, a seguito del grande successo della scorsa edizione.

Orari: 9.30-19.30 Fiera Milano Rho – Padiglioni 12,16, 20.

Modalità d’ingresso:

Individuale giornaliero:

14 € (acquisto in cassa e on-line)

12 € (ridotto studenti con tesserino e iscritti newsletter online)

7 € (ridotto bambini da 7 a 12 anni)

Gratuito per bambini da 0 a 6 anni non compiuti.

Abbonamento individuale 2 giorni: 22 € (in cassa e online).

Abbonamento individuale 3 giorni: 26 € (in cassa e online).

Gratuito solo venerdì 8 marzo per cosplayer (anche con costume parzialmente indossato)

Informazioni e acquisto on-line:

www.cartoomics.it/orari-prezzi-biglietti/www.cartoomics.it