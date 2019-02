49° edizione di MIDO: Il futuro è già qui

MILAN, ITALY - FEBRUARY 24: A general view of MIDO 2018, the Milano Eyewear Show, on February 24, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for MIDO )

Nuovo record di espositori per il salone internazionale dell’eyewear! Con 1323 espositori, distribuiti su oltre 52mila metri quadrati netti di spazio espositivo. Da sabato a lunedì i sette padiglioni di Rho Fiera completamente sold-out accolgono i grandi player nazionali e internazionali, produttori e buyer, designer, imprenditori,ottici, oculisti e tutta la filiera globale degli occhiali che si danno appuntamento ogni anno a Milano. Grandi numeri, che replicano il record della passata edizione,un risultato non scontato, segno di grande fiducia nello strumento fieristico, il modo migliore di mettersi in cammino verso il 50esimo compleanno di MIDO, che si celebrerà nel 2020. “Il settore è dinamico e trasmette fiducia – ha dichiarato Giovanni Vitaloni, Presidente di MIDO.

MIDO si incammina verso il traguardo storico del mezzo secolo in un clima che, nonostante le congiunture internazionali, è comunque positivo per il settore. Ciò si riflette nel record di partecipazione che riscontriamo tra gli espositori, che si presentano all’appuntamento più importante del settore pieni di energia e di voglia di affrontare il futuro al meglio delle proprie possibilità.” Confermato l’impegno del Ministero dello Sviluppo Economico, che vede MIDO come evento strategico per promuovere la crescita sistemica del nostro paese. Per questo motivo, grazie all’attività di incoming organizzata da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, oltre alle decine di migliaia che si sono già pre-registrati, troviamo al MIDO 150 tra top buyer e giornalisti internazionali che hanno l’opportunità di visitare la fiera ed entrare in contatto con quanto di meglio offre il comparto. MIDO rivolge il suo sguardo verso il futuro dell’eyewear: in Italia e a livello internazionale si percepisce un grande fermento, testimoniato dalla crescita del padiglione MORE! e del Lab Academy, il laboratorio delle avanguardie dove espongono le aziende che creano prodotti innovativi e che applicano formule originali di business. MIDO rappresenta anche un’occasione unica per comprendere lo stile e le tendenze dell’occhialeria mondiale: grazie alla collaborazione con la prestigiosa agenzia internazionale WSGN, in fiera verranno presentate le suggestioni più contemporanee e le direttrici future di sviluppo legate all’evoluzione del prodotto e dei costumi. “Non solo appuntamento votato al business – ha commentato Vitaloni – MIDO è una vera propria mostra di design che ha per focus gli occhiali: passeggiare tra i suoi padiglioni è un’esperienza immersiva tra salotti futuristici, ledfloor e lenti giganti: un percorso che suscita emozioni e che offre occasioni di approfondimento imperdibili”. A MIDO 2019 si confermano gli appuntamenti con la formazione e l’informazione professionale all’Otticlub,dove vengono presentati dati di mercato e rivelate le ultime tendenze di prodotto. La meraviglia di MIDO è trasmessa live sulla MIDO TV che prevede un palinsesto non stop per tutti e tre i giorni di fiera con personaggi, espositori, ottici e appassionati del settore. I contenuti della TV saranno fruibili immediatamente grazie ad un canale in live streaming visibile da 3 postazioni dedicate in fiera, dal canale YouTube di MIDO e naturalmente dalla MIDO APP. Confermata anche quest’anno la vocazione social della fiera, che proporrà contenuti ad hoc sui canali ufficiali, in particolar modo su Instagram (@mido_exhibition), anche attraverso le Storie, su Facebook (@MIDOExhibition), tramite le dirette, e su Twitter (@MIDOExhibition), con il live twitting. Gli hashtag della 49ª edizione sono #MIDO2019e #Livethewonder. Let the Wonder Begin! Che la Meraviglia abbia inizio!

