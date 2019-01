Apre a Napoli la prima libreria-albergo d’Italia

Foto: corrieredelmezzogiorno.corriere.it

In principio fu Barnes & Noble, una libreria per trascorrere il tempo leggendo e bevendo caffè poi è arrivata Capital One a New York, la banca della Virginia dove si può lavorare, ritrovarsi e stare in compagnia. Di recente a Tokyo ha aperto la libreria dove si può dormire che ora arriva in Italia, a Napoli.

Ormai le librerie e le banche non sono più soltanto luoghi per acquistare libri e svolgere transazioni e si sono trasformate in luoghi di ritrovo.

La libreria dove si può dormire va oltre e si trasforma in una casa, informale e accogliente, dove trovare tranquillità, isolarsi e riflettere, vero lusso dei nostri tempi soprattutto nelle grandi città.

La libreria hotel aprirà al secondo piano di Mooks, in via Luca Giordano nella libreria che Mondadori ha inaugurato nel marzo 2018, dopo il successo del primo Mooks Mondadori Bookstore di Piazza Vanvitelli, nato con la funzione di luogo in cui si può leggere, rilassarsi o lavorare nell’area dedicata.

Il nuovo spazio Mondadori, che sorge dove si trovava la pasticceria Bellavia, dall’esterno avrà l’aspetto di una libreria tradizionale ma al suo interno, oltre a avere la possibilità di consultare centinaia di volumi, ci si potrà fermare a dormire tra mensole e scaffali di libri, in un’atmosfera che ricorda quella dei college universitari.

La libreria albergo è un unicum da non confondere con hotel di Zurigo e Parigi dove viene dato grande risalto ai libri che gli ospiti possono liberamente consultare durante la loro permanenza.

Quella che verrà realizzato a Napoli sul modello giapponese è infatti una vera e propria libreria che offre come servizio in più ai propri clienti la possibilità di fermarsi a dormire.

Il modello giapponese, inaugurato a Tokyo nel 2016 ha avuto grande successo: numerose recensioni entusiaste e voti altissimi sui siti specializzati, nonostante il rigore della proposta, fanno supporre che la libreria hotel del Vomero avrà grande successo, richiamando clienti e visitatori da ogni parte del mondo che potranno si immergersi nei testi a disposizione senza limiti di tempo, nella suggestiva cornice del Golfo di Napoli.