Telefono Amico Italia: aiuto concreto che rompe il silenzio della solitudine

Telefono Amico Italia

Il telefono amico è un servizio di volontariato di ascolto telefonico dedicato a persone in stato di disagio emozionale.

Telefono Amico Italia è l’organizzazione di volontariato che dal 1967 dà ascolto a chiunque provi solitudine, angoscia, tristezza, sconforto, rabbia, disagio e senta il bisogno di condividere queste emozioni con una voce amica.

Aiuta a superare le tensioni emotive e a far ritrovare benessere nelle relazioni personali, promuove la cultura dell’ascolto empatico come fattore di salute emozionale e di contrasto alla solitudine.

Come mai ne parliamo proprio oggi?

Perché è il 31 dicembre, la sera di Capodanno, e la solitudine può farsi sentire più che mai.

Telefono Amico dà a chiunque la possibilità di esprimere la propria sofferenza in modo anonimo e confidenziale, permettendo ad ogni individuo di raccontando la propria storia.

I Centri di Telefono Amico Italia garantiscono apertura e riservatezza, salvaguardando l’anonimato.

Il servizio è aconfessionale e apartitico e chi chiama è libero di mantenere, interrompere o ristabilire il contatto.

I volontari dei Centri Telefono Amico mirano a mettere la persona che chiama nella condizione di operare liberamente le proprie scelte.

All’interno di Telefono Amico vi sono Volontari disponibili ad ascoltare qualunque storia, dalla più semplice, alla più problematica. Qualunque persona, che sia anziana, giovane, uomo, donna, in difficoltà o semplicemente desiderosa di un po’ di compagnia, viene accolta e seguita con l’empatia e la discrezione che da sempre caratterizzano questi centri di Ascolto.

Il servizio è raggiungibile tutti i giorni dalle 10 alle 24:

Chiamando 199-284-284

A carico di chi chiama solo il costo della telefonata: da telefono fisso 0,06 euro alla risposta e 0.024 euro al minuto, iva compresa. Per i cellulari il costo varia in funzione dell’operatore telefonico.

Tramite chiamata web accedendo al sito www.telefonoamico.it da pc o smartphone con un unico click a costo zero (secondo traffico dati del tuo gestore telefonico; wifi totalmente gratuito).

In una famosa canzone, gli “Artisti uniti per l’Abruzzo” scrivevano dopo il terremoto:

“Non siamo così soli a fare castelli in aria

Non siamo così soli sulla stessa barca

Non siamo così soli a fare castelli in aria

Non siamo così soli a immaginare un nuovo giorno in Italia.”

No. Non siamo così soli.