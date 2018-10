La Vendemmia a Roma si farà dal 15 al 20 ottobre nelle vie del lusso del centro storico.

Via Condotti, Piazza di Spagna, via Borgognona, Largo Goldoni e Piazza San Lorenzo in Lucina saranno lo scintillante scenario per i marchi prestigiosi della moda italiana e i migliori vini delle cantine italiane.

Cinquantacinque negozi di lusso, sedici hotel pluristellati, ventitré ristoranti faranno parte della manifestazione, con l’obiettivo di far conoscere ai visitatori italiani e stranieri un aspetto significativo del Made in Italy d’eccellenza.

L’evento prevede appuntamenti esclusivi che ospiteranno degustazioni di vini del Comitato Grandi Cru d’Italia, presieduto da Paolo Panerai, come quello di giovedì 18 ottobre dalle 19,30 alle 22,30 rigorosamente a invito.

Tra i partner della manifestazione Global Blue, leader mondiale del tax free shopping che ospiterà nella sua sede di Piazza di Spagna la cantina Tramin con una novità assoluta: il D Table, il tavolo digitale del designer Danilo Cascella, che offrirà agli ospiti la possibilità di fare un’esperienza enologica digitale esplorando, con il multitouch, le cantine e i vigneti Tramin.

Partecipa all’evento anche l’Associazione dimore storiche italiane, che riunisce oltre quattromilacinquecento proprietari di immobili di valore artistico e architettonico tra i più importanti d’Italia e che per l’occasione aprirà i palazzi più belli di Roma per visite private e le cantine vinicole dei proprietari delle dimore storiche per degustazioni personalizzate.

Un’altra novità di questa edizione sarà l’informatizzazione ad personam dell’evento: è stato creato un sito funzionale www.lavendemmiaroma.it e anche una nuova app, disponibile sia nella versione IOS sia Android, che servirà ai visitatori de La Vendemmia per navigare sul proprio smartphone durante il percorso e scoprire i partecipanti e i servizi associati agli eventi in programma.

L’idea di questa manifestazione nasce a Parigi a Montmartre e viene importata nove anni fa a Milano nel quadrilatero che cinge via Montenapoleone.

A Roma quest’anno si terrà la seconda edizione che, visto il successo dello scorso anno che ha contato 8.0000 presenze in due ore di cocktail, ha esteso l’area interessata dall’evento e allungato l’orario d’ingresso.

C’è grande attesa per questo evento che accenderà i riflettori sulle vie del lusso di Roma e celebrerà in un’unica sontuosa cornice storia, moda, enologia e turismo nell’inconfondibile segno dell’eccellenza del Made in Italy.