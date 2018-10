EyeEm Awards 2018: selezionati i finalisti

© Debbie Pinard

L’app, adorata da fotografi professionisti e amatoriali, ha da poco presentato i 100 finalisti del suo concorso annuale.

EyeEm ‒ l’app che consente istantanee, ritocchi e condivisione – è uno dei più interessanti social network per fotografia che ci sono in giro, e che continua ad essere aggiornata regolarmente proponendo sempre nuove opportunità. Caratterizzata dall’alta qualità delle fotografie che vengono postate, è molto più amata dai fotografi rispetto ad Instagram, su cui spesso si trovano immagini di scarsa qualità e tanti, troppi selfies.

Per posizionarsi come riferimento del suo target e per crearsi un’immagine credibile e di qualità, da ben 5 anni, l’app EyeEm organizza una competizione annuale che premia i fotografi della community. Gli scattii concorrono in a nove categorie: moda, viaggi, immagini di strada, paesaggi, still life, ritratti, architettura, rielaborazione digitale e fotogiornalismo.

Il concorso di quest’anno ha ricevuto oltre 700.000 immagini da oltre 100.000 fotografi di 150 paesi in tutto il mondo. Per trovare i nuovi talenti di questa edizione, l’app ha riunito una giuria di professionisti composta da rappresentanti del marchio Adidas, dell’agenzia fotografica VII, di WeTransfer e di Squarespace. Insieme, hanno già preselezionato 100 immagini tra le diverse categorie.

Il vincitore del concorso “Photographer of the Year”, sarà invitato a Berlino per partecipare alla Berlin Photo Week il 13 ottobre. Riceverà una fotocamera Sony Alpha e sarà affiancato per un anno da un Editor.

Prima di conclamare il vincitore e gli altri finalisti, EyeEm ha però condiviso le loro immagini su www.eyeem.com. E si notano subito grande eterogeneità nella creatività e stili completamente diversi.

Dopo avervi mostrato le immagini di alcuni finalisti, l’invito è a scoprirli tutti e farsi ispirare!

